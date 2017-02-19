Тихонов: результат биатлонистов РФ на ЧМ по сравнению с прошлогодним — успех
МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Результат российских биатлонистов на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене можно считать успешным по сравнению с прошлогодним, в норвежском Холменколлене. Таким мнением с ТАСС поделился четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов.
На завершившемся турнире сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской.
«По сравнению с тем, что было год назад, золото и бронза —
На чемпионате мира 2016 года в Холменколлене сборная России впервые в новейшей истории осталась без медалей.
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