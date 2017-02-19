На завершившемся турнире сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской.

«По сравнению с тем, что было год назад, золото и бронза — все-таки успех, и я рассчитывал на две медали, — отметил Тихонов. — Сегодня в масс-старте у Антона Шипулина был очевидный шанс, функционально он сегодня был на высоте, но два промаха не позволили ему оказаться на пьедестале. Что касается Гараничева, то он не справился со стрельбой. Честно скажу, их четвертые места нас уже замучили, но они подрастут и наберутся опыта».

На чемпионате мира 2016 года в Холменколлене сборная России впервые в новейшей истории осталась без медалей.