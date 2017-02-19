Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28828447/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 19:30 | Биатлон | ТАСС

Тихонов: результат биатлонистов РФ на ЧМ по сравнению с прошлогодним — успех

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Результат российских биатлонистов на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене можно считать успешным по сравнению с прошлогодним, в норвежском Холменколлене. Таким мнением с ТАСС поделился четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов.

На завершившемся турнире сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской.

«По сравнению с тем, что было год назад, золото и бронза — все-таки успех, и я рассчитывал на две медали, — отметил Тихонов. — Сегодня в масс-старте у Антона Шипулина был очевидный шанс, функционально он сегодня был на высоте, но два промаха не позволили ему оказаться на пьедестале. Что касается Гараничева, то он не справился со стрельбой. Честно скажу, их четвертые места нас уже замучили, но они подрастут и наберутся опыта».

На чемпионате мира 2016 года в Холменколлене сборная России впервые в новейшей истории осталась без медалей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Колобков: российские биатлонисты должны претендовать на более высокие места на ЧМ

Жуков: кадры с фанатами в фильме Би-би-си можно подобрать про любых болельщиков

Шипулин хотел личной медали на ЧМ, но рад золоту в эстафете