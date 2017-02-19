Пьедестал близко, а не укусишь. Шипулин снова четвертый на ЧМ-2017
Антон Шипулин
из-за двух промахов в масс-старте не смог завоевать награду в последней личной гонке чемпионата мира в Хохфильцене.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россиянин финишировал четвертым. Впервые в карьере чемпионом стал Симон Шемпп, вторым — Йоханнес Бе, третьим — Симон Эдер. Мартен Фуркад, тоже с двумя промахами, финишировал за Шипулиным.
Шипулин: «В гонке почувствовал, что силы есть»
«Сегодня ночью я спал плохо, слишком много вчера потратили сил и эмоций после победы в эстафете. Домой вернулся никакой. Думал, что будет совсем тяжело, но в гонке почувствовал, что силы есть. Я старался делать все возможное, но не получилось немножко на стрельбе. Функционально может быть сегодня сработал не на пять, но четверочку можно поставить. На последнем круге я дернулся было за третьим местом, но увидел, как мощно пошел Йоханнес и понял, что их уже не догнать, а надо решать другую задачу — удержать четвертое место, потому что сзади шел Фуркад» — вот чем были заняты мысли лидера сборной России Антона Шипулина в последние минуты ЧМ-2017.
Увы, промахи на второй и третьей стрельбе вытолкнули его из группы лидеров, в итоге он снова лишился шансов завоевать звание чемпиона мира в личной гонке чемпионата мира. Награды такого достоинства у Шипулина до сих пор нет, и возможно — не будет никогда, поскольку Антон еще не знает, продолжит ли он карьеру после Олимпийских игр 2018 года.
Немецкий порядок
Впервые чемпионом мира в личной гонке стал немец Симон Шемпп, и эта золотая награда стала седьмой для сборной Германии на главном старте сезона. Финишный круг Шемпп провел
Итак, чемпионат мира завершился полнейшим триумфом немецкой команды, в особенности 23-летней Лауры Дальмайер, которая выиграла здесь три личных золота. К ним добавилась победа в смешанной эстафете и женской гонке, в которых Дальмайер также принимала участие. Еще две золотые медали добыли мужчины: помимо Шемппа удачно поохотился в горах Хохфильцена Бенедикт Долль, победивший в спринте.
А вот норвежцы остались на этом турнире без золота вообще. В мужской эстафете скандинавы, чемпионы мира-2016, и вовсе не попали на пьедестал. Спасителями норвежского отечества в Хохфильцене стали Йоханнес Бе (у него три серебра: спринт, пасьют и масс-старт) и
Фуркад проиграл сам себе
Наверняка, рассчитывал на более успешное выступление и большой друг нашей страны Мартен Фуркад. Но он немного свернул с чемпионской дорожки, потратив энергию и эмоции на известный скандал. Только лишь один раз Фуркад победил в Хохфильцене, а в
Ниже своих возможностей выступил и Антон Шипулин — его функциональная подготовка на этом чемпионате мира не вызывала вопросов. В отличие от умения не промахнуться решающий момент. Две «деревянные» медали — тому подтверждение. Близко пьедестал, а не укусишь.
|19.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Симон Шемп
|Германия
|35.38,3
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+09,0
|3
|Симон Эдер
|Австрия
|+10,1
|4
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+25,3
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|+31,3
|6
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+33,5
|7
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+38,0
|8
|Фредрик Линдстрем
|Швеция
|+39,7
|9
|Бенедикт Долль
|Германия
|+42,9
|10
|Арнд Пайффер
|Германия
|+46,1
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