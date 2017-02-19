Пьедестал близко, а не укусишь. Шипулин снова четвертый на ЧМ-2017

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Россиянин финишировал четвертым. Впервые в карьере чемпионом стал Симон Шемпп, вторым — Йоханнес Бе, третьим — Симон Эдер. Мартен Фуркад, тоже с двумя промахами, финишировал за Шипулиным.

Шипулин: «В гонке почувствовал, что силы есть»

«Сегодня ночью я спал плохо, слишком много вчера потратили сил и эмоций после победы в эстафете. Домой вернулся никакой. Думал, что будет совсем тяжело, но в гонке почувствовал, что силы есть. Я старался делать все возможное, но не получилось немножко на стрельбе. Функционально может быть сегодня сработал не на пять, но четверочку можно поставить. На последнем круге я дернулся было за третьим местом, но увидел, как мощно пошел Йоханнес и понял, что их уже не догнать, а надо решать другую задачу — удержать четвертое место, потому что сзади шел Фуркад» — вот чем были заняты мысли лидера сборной России Антона Шипулина в последние минуты ЧМ-2017.

Увы, промахи на второй и третьей стрельбе вытолкнули его из группы лидеров, в итоге он снова лишился шансов завоевать звание чемпиона мира в личной гонке чемпионата мира. Награды такого достоинства у Шипулина до сих пор нет, и возможно — не будет никогда, поскольку Антон еще не знает, продолжит ли он карьеру после Олимпийских игр 2018 года.

Немецкий порядок

Впервые чемпионом мира в личной гонке стал немец Симон Шемпп, и эта золотая награда стала седьмой для сборной Германии на главном старте сезона. Финишный круг Шемпп провел образцово-показательно, особенно впечатлил его рывок на затяжном подъеме, где он обставил тезку Эдера из Австрии настолько легко, будто только-только вошел в игру и не было позади 14 километров захватывающей погони.

Итак, чемпионат мира завершился полнейшим триумфом немецкой команды, в особенности 23-летней Лауры Дальмайер, которая выиграла здесь три личных золота. К ним добавилась победа в смешанной эстафете и женской гонке, в которых Дальмайер также принимала участие. Еще две золотые медали добыли мужчины: помимо Шемппа удачно поохотился в горах Хохфильцена Бенедикт Долль, победивший в спринте.

А вот норвежцы остались на этом турнире без золота вообще. В мужской эстафете скандинавы, чемпионы мира-2016, и вовсе не попали на пьедестал. Спасителями норвежского отечества в Хохфильцене стали Йоханнес Бе (у него три серебра: спринт, пасьют и масс-старт) и Уле-Айнар Бьорнадлен, завоевавший бронзовую медаль в преследовании в свои 43 года. Эмиль-Хегле Свендсен запомнился только обмороком на финише спринта (горы и солнце — не всегда прекрасно), у Тарьея Бе весь сезон не сложился. Большую часть этапов он пропустил, поэтому рассчитывать на награды в Хохфильцене не мог.

Фуркад проиграл сам себе

Наверняка, рассчитывал на более успешное выступление и большой друг нашей страны Мартен Фуркад. Но он немного свернул с чемпионской дорожки, потратив энергию и эмоции на известный скандал. Только лишь один раз Фуркад победил в Хохфильцене, а в масс-старте вовсе не попал на пьедестал. Как ни крути — не его уровень.

Ниже своих возможностей выступил и Антон Шипулин — его функциональная подготовка на этом чемпионате мира не вызывала вопросов. В отличие от умения не промахнуться решающий момент. Две «деревянные» медали — тому подтверждение. Близко пьедестал, а не укусишь.