Й. Бё: Когда увидел Бэйли напротив меня, понял, что можно бороться за медаль

«Я начал гонку хорошо, с тремя нулями, и хотел так же стрелять на последнем рубеже. Тогда подумал, что медаль потеряна, но когда увидел Лоуэлла напротив меня, понял, что можно бороться. Это была последняя гонка, поэтому я мог потратить все остатки энергии на трассе. Три медали — это хорошо, но в спринте я потерял золото, и в эстафете наша команда провалилась, поэтому испытываю от чемпионата смешанные чувства. В прошлом году выступать дома было сложнее в плане нервов. Я сейчас понимаю, как важны австрийцам медали в эстафете и сегодняшний успех Эдера», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.