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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 18:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Й. Бё: Когда увидел Бэйли напротив меня, понял, что можно бороться за медаль

Серебряный призёр масс-старта на чемпионате мира в Австрии норвежец Йоханнес Бё рассказал, как боролся за медаль в гонке.

«Я начал гонку хорошо, с тремя нулями, и хотел так же стрелять на последнем рубеже. Тогда подумал, что медаль потеряна, но когда увидел Лоуэлла напротив меня, понял, что можно бороться. Это была последняя гонка, поэтому я мог потратить все остатки энергии на трассе. Три медали — это хорошо, но в спринте я потерял золото, и в эстафете наша команда провалилась, поэтому испытываю от чемпионата смешанные чувства. В прошлом году выступать дома было сложнее в плане нервов. Я сейчас понимаю, как важны австрийцам медали в эстафете и сегодняшний успех Эдера», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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