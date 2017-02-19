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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 18:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Эдер: Две медали с домашнего ЧМ — сезон можно признать успешным

Бронзовый призёр масс-старта на чемпионате мира в Австрии, хозяин трассы Симон Эдер рассказал, как сложилась для него гонка.

«Сложнее бороться за индивидуальные медали, чем в эстафете. У меня хорошо работали лыжи и форма была нормальная. Старался не думать много о медалях. К середине последнего круга я понял, что мои ноги не так свежи, и я не мог угнаться за Шемппом. Я все четыре круга провёл в группе лидеров. Понял, что Симон быстрее, а на последних сотнях метров мне не хватило сил против Йоханнеса. Когда есть две медали с домашнего чемпионата мира, сезон можно признать успешным», — передаёт слова Эдера корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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