Тренер: Гараничев сохраняет шанс выступить в олимпийской эстафете

Российская команда в субботу одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Впервые за долгие годы в состав не был включен Гараничев. На четырех предыдущих чемпионатах мира он уходил как минимум на один штрафной круг во время классической эстафеты. На Олимпиаде в Сочи он также не сумел без штрафа пройти свой этап в смешанной эстафете.

«Я всегда говорил, что Гараничев будет рассматриваться в качестве кандидата в эстафету. И здесь он тоже претендовал на участие в гонке. Но мы понимаем, что сезон для Евгения складывается непросто и стабильности его выступлениям не хватает. Поэтому выставлять его в эстафету было бы большой ошибкой», — сказал Касперович.

«Но вполне может быть такое, что он побежит эстафету на Олимпиаде. Он уже зрелый спортсмен, просто не надо напоминать ему о прошлых промахах», — отметил он.