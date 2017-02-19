Тренер: Гараничев сохраняет шанс выступить в олимпийской эстафете
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Евгений Гараничев сохраняет шансы на выступление в эстафетной гонке на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Александр Касперович.
Российская команда в субботу одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Впервые за долгие годы в состав не был включен Гараничев. На четырех предыдущих чемпионатах мира он уходил как минимум на один штрафной круг во время классической эстафеты. На Олимпиаде в Сочи он также не сумел без штрафа пройти свой этап в смешанной эстафете.
«Я всегда говорил, что Гараничев будет рассматриваться в качестве кандидата в эстафету. И здесь он тоже претендовал на участие в гонке. Но мы понимаем, что сезон для Евгения складывается непросто и стабильности его выступлениям не хватает. Поэтому выставлять его в эстафету было бы большой ошибкой», — сказал Касперович.
«Но вполне может быть такое, что он побежит эстафету на Олимпиаде. Он уже зрелый спортсмен, просто не надо напоминать ему о прошлых промахах», — отметил он.
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