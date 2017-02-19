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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 18:51 | Биатлон | ТАСС

Разделения на группы в олимпийском сезоне в сборной России не будет

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России по биатлону в олимпийском сезоне откажется от практики разделения национальной команды на группы подготовки. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.

В нынешнем сезоне и мужская, и женская команды были разделены на тренировочные группы, которые возглавляли разные специалисты.

«Мы много на эту тему говорили, и перед Олимпиадой руководство министерства спорта поставило нам задачу, чтобы была единая команда, без разделения на группы. Другой вопрос, как мы будем формировать эту группу тренеров. Он будет решаться в апреле», — сказал Касперович.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.
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