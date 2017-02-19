Разделения на группы в олимпийском сезоне в сборной России не будет

В нынешнем сезоне и мужская, и женская команды были разделены на тренировочные группы, которые возглавляли разные специалисты.

«Мы много на эту тему говорили, и перед Олимпиадой руководство министерства спорта поставило нам задачу, чтобы была единая команда, без разделения на группы. Другой вопрос, как мы будем формировать эту группу тренеров. Он будет решаться в апреле», — сказал Касперович.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.