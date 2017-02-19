Разделения на группы в олимпийском сезоне в сборной России не будет
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России по биатлону в олимпийском сезоне откажется от практики разделения национальной команды на группы подготовки. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.
В нынешнем сезоне и мужская, и женская команды были разделены на тренировочные группы, которые возглавляли разные специалисты.
«Мы много на эту тему говорили, и перед Олимпиадой руководство министерства спорта поставило нам задачу, чтобы была единая команда, без разделения на группы. Другой вопрос, как мы будем формировать эту группу тренеров. Он будет решаться в апреле», — сказал Касперович.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.
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