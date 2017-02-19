Фуркад: Немного нервничал по непонятным причинам
Француз Мартен Фуркад выразил разочарование пятым местом в
масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене.
Он считает фатальными два промаха на последнем огневом рубеже.
— Я не смог справиться с последней стрельбой, немного нервничал по непонятным причинам, — цитирует L’Equipe Фуркада. — Стрельба стоя вообще получилась сложной. Я рисковал и проиграл. Гонка могла получиться хорошей. Я мог бы добиться успеха при лучшей стрельбе.
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