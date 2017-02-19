Фуркад: Немного нервничал по непонятным причинам

Он считает фатальными два промаха на последнем огневом рубеже.

— Я не смог справиться с последней стрельбой, немного нервничал по непонятным причинам, — цитирует L’Equipe Фуркада. — Стрельба стоя вообще получилась сложной. Я рисковал и проиграл. Гонка могла получиться хорошей. Я мог бы добиться успеха при лучшей стрельбе.