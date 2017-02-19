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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 18:51 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Фуркад: Немного нервничал по непонятным причинам

Француз Мартен Фуркад выразил разочарование пятым местом в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене.

Он считает фатальными два промаха на последнем огневом рубеже.

— Я не смог справиться с последней стрельбой, немного нервничал по непонятным причинам, — цитирует L’Equipe Фуркада. — Стрельба стоя вообще получилась сложной. Я рисковал и проиграл. Гонка могла получиться хорошей. Я мог бы добиться успеха при лучшей стрельбе.
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