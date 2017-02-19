Ярошенко: Медали, которые мы недобрали на этом ЧМ, будут за нами на Олимпиаде
Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал результаты сборной России по биатлону на чемпионате мира в Хохфильцене, где россияне завоевали две медали — золотую в мужской эстафете и бронзовую в смешанной.
«Если подводить итоги ЧМ, то надо отметить небольшой прогресс у женской сборной в виде медали в смешанной эстафете. Хотелось бы, конечно, чтобы в классической эстафете поборолись, но состав не был оптимальным. Индивидуально нашим девушкам пока сложновато бороться.
Что касается мужской сборной, то у ребят две медали, хотя могло бы быть и чуть больше. К сожалению,
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