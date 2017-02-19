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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 18:49 | Биатлон | Чемпионат.com

Ярошенко: Медали, которые мы недобрали на этом ЧМ, будут за нами на Олимпиаде

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал результаты сборной России по биатлону на чемпионате мира в Хохфильцене, где россияне завоевали две медали — золотую в мужской эстафете и бронзовую в смешанной.

«Если подводить итоги ЧМ, то надо отметить небольшой прогресс у женской сборной в виде медали в смешанной эстафете. Хотелось бы, конечно, чтобы в классической эстафете поборолись, но состав не был оптимальным. Индивидуально нашим девушкам пока сложновато бороться.

Что касается мужской сборной, то у ребят две медали, хотя могло бы быть и чуть больше. К сожалению, где-то не хватило одного точного выстрела. Однако мы увидели, что у мужчин есть отличная и глубокая “скамейка” и потенциал, по которому наша команда, возможно, сильнейшая сейчас. Думаю, все основные конкуренты это уже поняли. Те медали, которые мы недобрали на этом чемпионате мира, будут за нами на Олимпиаде», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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