Тренер: Старых стала лидером сборной России по итогам ЧМ

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Чемпионат мира завершился в воскресенье двумя гонками с общего старта. Старых стала лучшей в составе российской команды, заняв 15-е место.

«Чемпионат получился тяжелым для Ирины, три месяца она фактически не выступала, а на одних тренировках далеко не уедешь. Хорошо выступила на чемпионате Европы (три золотых медали. — Прим. ТАСС), что было одной из ее главных задач. Я думаю, она уже является нынешним лидером сборной. Ей необходимо закрепить стрельбу и ход, стать стабильнее, возраст такой (29 лет), что нужно показывать высокий результат», — сказал Гурьев.

«Жалею о том, что ее не поставили на первый этап смешанной эстафеты. Думаю, могли бы зацепиться за золото. Сегодняшний номер посева также не позволил ей показать хороший результат в масс-старте», — добавил он.

По результатам мирового первенства сборная России завоевала одну золотую и одну бронзовую медали.