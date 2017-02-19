Колобков: Российские биатлонисты должны претендовать на более высокие места

Чемпионат мира по биатлону 2017 года в австрийском Хохфильцене завершился в воскресенье. По итогам турнира российская сборная завоевала две медали — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной.

«Надо оценивать каждую дисциплину в отдельности. Выступление девушек вряд ли можно назвать успешным, а у ребят приятно, что было золото в эстафете. Но в целом наша команда должна претендовать на более высокие награды во всех дисциплинах, с учетом того, сколько вкладывается в биатлон, насколько он популярен. Чемпионат был очень важен с точки зрения оценки наших возможностей накануне Олимпийских игр, но впереди год, когда можно сделать выводы и скорректировать подготовку», — сказал Колобков.

Министр спорта РФ заявил, что намерен встретиться с тренерами сборной по биатлону после чемпионата мира.

«Сейчас надо встретиться с тренерами, посмотреть планы — что выполнили, что не удалось, какие ошибки были допущены. Много нюансов — поговорим с тренерами, встретимся с руководством федерации», — сказал министр.

«Это один из ключевых и медалеемких видов спорта, у нас есть ребята, на которых можно опереться, которые могут составить конкуренцию. Победа в эстафете была важна, была бронза, но в индивидуальных гонках выступали неровно и нестабильно. Оцениваю этот чемпионат удовлетворительно, но мы обязаны выступать лучше», — добавил Колобков.