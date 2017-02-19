Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28828129/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 18:44 | Биатлон | Р-Спорт

Сборная России по биатлону стала 5-й в медальном зачете чемпионата мира

МОСКВА, 19 фев — Р-Спорт. Сборная России по биатлону заняла пятое место в медальном зачете чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, который завершился в воскресенье.

Биатлонисты на стрельбище. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

В заключительный соревновательный день в Хохфильцене состоялись масс-старты у мужчин и женщин. Россияне в этих гонках остались без наград. Всего сборная России завоевала две медали на завершившемся чемпионате мира, и обе в эстафетах — золото в мужской и бронзу в смешанной.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Германии, в активе которой семь золотых и одна серебряная медаль. Вторая позиция у команды Франции, завоевавшей одно золото, два серебра и четыре бронзы. Тройку лучших замкнула сборная Чехии, выигравшая золото, два серебра и бронзу. Всего медали завоевали представители 11 стран.

Сборная России на чемпионате мира-2016 в норвежском Холменколлене осталась без медалей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями