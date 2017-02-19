Сборная России по биатлону стала 5-й в медальном зачете чемпионата мира
МОСКВА, 19 фев —
Р-Спорт. Сборная России по биатлону заняла пятое место в медальном зачете чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, который завершился в воскресенье.
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В заключительный соревновательный день в Хохфильцене состоялись
Первое место в медальном зачете заняла сборная Германии, в активе которой семь золотых и одна серебряная медаль. Вторая позиция у команды Франции, завоевавшей одно золото, два серебра и четыре бронзы. Тройку лучших замкнула сборная Чехии, выигравшая золото, два серебра и бронзу. Всего медали завоевали представители 11 стран.
Сборная России на чемпионате мира-2016 в норвежском Холменколлене осталась без медалей.
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