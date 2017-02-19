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На завершившемся турнире сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете.

«У нас почти десять лет не было золота на чемпионате мира, так что выступили неплохо. А время для подготовки к Олимпиаде-2018 еще есть. В принципе можно было выступить и лучше, но в биатлоне очень высокая конкуренция. Но то, что мы выиграли золото, большое достижение», — сказал Жуков.

Победа мужской сборной в эстафете на чемпионатах мира стала для россиян первой с 2008 года, когда на турнире в шведском Остерсунде россияне завоевали золото.