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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 18:43 | Биатлон | ТАСС

Жуков: Золото в эстафете — большое достижение

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты выступили на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене неплохо, золото мирового первенства в мужской эстафете — большое достижение. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

По словам главы Олимпийского комитета России российские спортсмены неплохо выступили на прошедшем в Австрии чемпионате мира. Увеличить
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На завершившемся турнире сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете.

«У нас почти десять лет не было золота на чемпионате мира, так что выступили неплохо. А время для подготовки к Олимпиаде-2018 еще есть. В принципе можно было выступить и лучше, но в биатлоне очень высокая конкуренция. Но то, что мы выиграли золото, большое достижение», — сказал Жуков.

Победа мужской сборной в эстафете на чемпионатах мира стала для россиян первой с 2008 года, когда на турнире в шведском Остерсунде россияне завоевали золото.
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