Касперович: Логинов в Пхенчхан не едет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Касперович сообщил, что для Ольги Подчуфаровой сезон, скорее всего, завершен. Напомним, что именно в Пхенчхане в следующем году пройдут Олимпийские игры.

— В состав вошли четыре спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира, — это Светлана Слепцова, Татьяна Акимова, Ирина Старых и Ирина Услугина, — подчеркнул Касперович. — Плюс привлечем Светлану Миронову.

По ребятам все читаемо: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков. Плюс Юрий Шопин и Тимур Махамбетов. Елисеев, Волков, Логинов и Малышко примут участие в Кубке IBU в Контиолахти.