Касперович: Логинов в Пхенчхан не едет
Главный тренер сборной России по окончании чемпионата мира в Хохфильцене рассказал, кто примет участие на этапе Кубка мира в Пхенчхане.
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Ранее Касперович сообщил, что для Ольги Подчуфаровой сезон, скорее всего, завершен. Напомним, что именно в Пхенчхане в следующем году пройдут Олимпийские игры.
— В состав вошли четыре спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира, — это Светлана Слепцова, Татьяна Акимова, Ирина Старых и Ирина Услугина, — подчеркнул Касперович. — Плюс привлечем Светлану Миронову.
По ребятам все читаемо: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков. Плюс Юрий Шопин и Тимур Махамбетов. Елисеев, Волков, Логинов и Малышко примут участие в Кубке IBU в Контиолахти.
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