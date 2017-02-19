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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 18:42 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Касперович: Логинов в Пхенчхан не едет

Главный тренер сборной России по окончании чемпионата мира в Хохфильцене рассказал, кто примет участие на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

Главный тренер сборной России по окончании чемпионата мира в Хохфильцене рассказал кто примет участие на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Увеличить
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Ранее Касперович сообщил, что для Ольги Подчуфаровой сезон, скорее всего, завершен. Напомним, что именно в Пхенчхане в следующем году пройдут Олимпийские игры.

— В состав вошли четыре спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира, — это Светлана Слепцова, Татьяна Акимова, Ирина Старых и Ирина Услугина, — подчеркнул Касперович. — Плюс привлечем Светлану Миронову.

По ребятам все читаемо: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков. Плюс Юрий Шопин и Тимур Махамбетов. Елисеев, Волков, Логинов и Малышко примут участие в Кубке IBU в Контиолахти.
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Тренер: Гараничев сохраняет шанс выступить в олимпийской эстафете

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Евгений Гараничев сохраняет шансы на выступление в эстафетной гонке на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Александр Касперович.
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