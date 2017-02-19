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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 18:38 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Учитывая золото и бронзу, ЧМ можно назвать успешным

Российский биатлонист Антон Шипулин после четвёртого места в мужском масс-старте на 15 км подвёл итоги чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене, где он завоевал золото в эстафете 4×7,5 км и бронзу в смешанной эстафете.

Российский биатлонист Антон Шипулин после четвёртого места в мужском масс-старте на 15 км подвёл итоги чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене где он завоевал золото в эстафете 4×75 км и бронзу в смешанной эстафете. Увеличить
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© AFP 2017

«Старался сделать всё невозможное. Не получилось немножко на стрельбе. На самом деле вчера очень сильно устал, было потрачено очень много эмоций и сил. Вчера пришёл домой уже в никаком состоянии, всю ночь почти не спал. В принципе, думал, что будет тяжелее на старте бежаться, но я доволен. Функционально сегодня не на пять, но на четвёрочку точно бежалось.

Можно ли назвать чемпионат мира успешным, учитывая золото и бронзу? Конечно. Хотелось, конечно, личных подиумов, но я рад, что стали чемпионами мира», — передаёт слова Шипулина корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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