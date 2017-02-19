Шипулин: Учитывая золото и бронзу, ЧМ можно назвать успешным

«Старался сделать всё невозможное. Не получилось немножко на стрельбе. На самом деле вчера очень сильно устал, было потрачено очень много эмоций и сил. Вчера пришёл домой уже в никаком состоянии, всю ночь почти не спал. В принципе, думал, что будет тяжелее на старте бежаться, но я доволен. Функционально сегодня не на пять, но на четвёрочку точно бежалось.



Можно ли назвать чемпионат мира успешным, учитывая золото и бронзу? Конечно. Хотелось, конечно, личных подиумов, но я рад, что стали чемпионами мира», — передаёт слова Шипулина корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.