Касперович: Для мужчин этот чемпионат мира золото-деревянный
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал итоги чемпионата мира в Австрии.
«Неплохой чемпионат, неплохо у нас получалось в эстафетах, в индивидуальных гонках немного не хватало и у женщин, и у мужчин. В женской группе две спортсменки конкурентоспособны и могли бороться здесь, на этом чемпионате. Это Акимова и Старых. Почему я так уверенно говорю? Вы видели первую эстафету, где Татьяна показала абсолютный второй результат и уверенно прошла. Она показывает тот результат, на что она готова.
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