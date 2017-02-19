Касперович: Для мужчин этот чемпионат мира золото-деревянный

«Неплохой чемпионат, неплохо у нас получалось в эстафетах, в индивидуальных гонках немного не хватало и у женщин, и у мужчин. В женской группе две спортсменки конкурентоспособны и могли бороться здесь, на этом чемпионате. Это Акимова и Старых. Почему я так уверенно говорю? Вы видели первую эстафету, где Татьяна показала абсолютный второй результат и уверенно прошла. Она показывает тот результат, на что она готова. Где-то не хватает мастерства, уверенности. Для мужской группы чемпионат золото-деревянный. Но самое главное, что мы конкурентоспособны, мы можем бороться, и молодёжь может бороться. Сегодня показал свою готовность Гараничев. Команда у нас есть, команда будет работать, команда будет готовиться к Олимпийским играм», — передаёт слова Касперовича корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.