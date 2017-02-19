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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 18:03 | Биатлон | ТАСС

Шипулин оценил выступление на чемпионате мира на «четыре с минусом»

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин, занявший в заключительной гонке чемпионата мира с общего старта четвертое место, оценил свое выступление на турнире на «три с плюсом — четыре с минусом». Об этом спортсмен рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

На завершившемся в австрийском Хохфильцене турнире россиянин завоевал бронзовую награду в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете. Увеличить
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На завершившемся в австрийском Хохфильцене чемпионате мира Шипулин завоевал бронзовую награду в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете. Последняя прошла в субботу.

«Ночь прошла почти в бессонном состоянии, потому что вчера отдал много сил, много эмоций, — сказал Шипулин. — Но ошибки в этой гонке случились не из-за этого. Спасибо Хохфильцену за золото и бронзу, уезжаю не с пустыми руками. В целом, оцениваю этот турнир на “три с плюсом — четыре с минусом”, будем работать дальше».

«Сначала пробовал зацепиться за третье место, но понял, что (Йоханнес) Бе в очень хорошем состоянии. Сегодня старался сделать акцент на стрельбу, но не получилось, к сожалению», — добавил он.

Шипулин допустил в масс-старте два промаха, отставание от победителя гонки Симона Шемппа из Германии составило 25,3 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Бе (отставание — 9,0 секунды; 1 промах), третьим финишировал австриец Симон Эдер (+10,1; 0).
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