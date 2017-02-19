Шипулин оценил выступление на чемпионате мира на «четыре с минусом»

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На завершившемся в австрийском Хохфильцене чемпионате мира Шипулин завоевал бронзовую награду в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете. Последняя прошла в субботу.

«Ночь прошла почти в бессонном состоянии, потому что вчера отдал много сил, много эмоций, — сказал Шипулин. — Но ошибки в этой гонке случились не из-за этого. Спасибо Хохфильцену за золото и бронзу, уезжаю не с пустыми руками. В целом, оцениваю этот турнир на “три с плюсом — четыре с минусом”, будем работать дальше».

«Сначала пробовал зацепиться за третье место, но понял, что (Йоханнес) Бе в очень хорошем состоянии. Сегодня старался сделать акцент на стрельбу, но не получилось, к сожалению», — добавил он.