Шипулин оценил выступление на чемпионате мира на «четыре с минусом»
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин, занявший в заключительной гонке чемпионата мира с общего старта четвертое место, оценил свое выступление на турнире на «три с плюсом — четыре с минусом». Об этом спортсмен рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».
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На завершившемся в австрийском Хохфильцене чемпионате мира Шипулин завоевал бронзовую награду в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете. Последняя прошла в субботу.
«Ночь прошла почти в бессонном состоянии, потому что вчера отдал много сил, много эмоций, — сказал Шипулин. — Но ошибки в этой гонке случились не
«Сначала пробовал зацепиться за третье место, но понял, что (Йоханнес) Бе в очень хорошем состоянии. Сегодня старался сделать акцент на стрельбу, но не получилось, к сожалению», — добавил он.
Шипулин допустил в
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