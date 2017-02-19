Шемп приблизился к Шипулину в общем зачете
Немецкий биатлонист Симон Шемп выиграл
масс-старт на чемпионате мира в Хохфильцене и приблизился в общем зачете к россиянину Антону Шипулину, который финишировал четвертым.
Лидирует француз Мартен Фуркад.
Общий зачет (м).
1 (1). М. Фуркад (Франция) — 1020 (+40).
2 (2). ШИПУЛИН (Россия) — 690 (+43).
3 (3). Шемп (Германия) — 673 (+60).
4 (4). Й. Бе (Норвегия) — 621 (+54).
5 (5). Пайффер (Германия) — 550 (+31).
6 (6). Бьорндален (Норвегия) — 524 (+16)….
13 (12). ЦВЕТКОВ (Россия) — 415 (+10)….
18 (18). БАБИКОВ (Россия) — 322 (0)….
25 (26). ГАРАНИЧЕВ (Россия) — 276 (+30)….
34 (34). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) — 189 (0)….
36 (36). МАЛЫШКО (Россия) — 167 (0)….
64 (64). ВОЛКОВ (Россия) — 30 (0)….
72 (72). ШОПИН (Россия) — 18 (0).
1 (1). Шемп (Германия) — 210 (+60).
2 (2). М. Фуркад (Франция) — 188 (+40).
3 (7). ШИПУЛИН (Россия) — 147 (+43).
4 (8). Й. Бе (Норвегия) — 146 (+54).
5 (3). Лессер (Германия) — 138 (+20).
6 (4). Беатрикс (Франция) — 132 (+23)….
10 (5). БАБИКОВ (Россия) — 109 (0)….
14 (12). ЦВЕТКОВ (Россия) — 86 (+10)….
23 (17). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) — 64 (0)….
27 (27). ГАРАНИЧЕВ (Россия) — 56 (+30)….
35 (30). МАЛЫШКО (Россия) — 24 (0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter