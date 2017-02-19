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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 18:08 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Шемп приблизился к Шипулину в общем зачете

Немецкий биатлонист Симон Шемп выиграл масс-старт на чемпионате мира в Хохфильцене и приблизился в общем зачете к россиянину Антону Шипулину, который финишировал четвертым.

Лидирует француз Мартен Фуркад.

Общий зачет (м).

1 (1). М. Фуркад (Франция) — 1020 (+40).

2 (2). ШИПУЛИН (Россия) — 690 (+43).

3 (3). Шемп (Германия) — 673 (+60).

4 (4). Й. Бе (Норвегия) — 621 (+54).

5 (5). Пайффер (Германия) — 550 (+31).

6 (6). Бьорндален (Норвегия) — 524 (+16)….

13 (12). ЦВЕТКОВ (Россия) — 415 (+10)….

18 (18). БАБИКОВ (Россия) — 322 (0)….

25 (26). ГАРАНИЧЕВ (Россия) — 276 (+30)….

34 (34). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) — 189 (0)….

36 (36). МАЛЫШКО (Россия) — 167 (0)….

64 (64). ВОЛКОВ (Россия) — 30 (0)….

72 (72). ШОПИН (Россия) — 18 (0).

Масс-старт (м).

1 (1). Шемп (Германия) — 210 (+60).

2 (2). М. Фуркад (Франция) — 188 (+40).

3 (7). ШИПУЛИН (Россия) — 147 (+43).

4 (8). Й. Бе (Норвегия) — 146 (+54).

5 (3). Лессер (Германия) — 138 (+20).

6 (4). Беатрикс (Франция) — 132 (+23)….

10 (5). БАБИКОВ (Россия) — 109 (0)….

14 (12). ЦВЕТКОВ (Россия) — 86 (+10)….

23 (17). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) — 64 (0)….

27 (27). ГАРАНИЧЕВ (Россия) — 56 (+30)….

35 (30). МАЛЫШКО (Россия) — 24 (0).
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