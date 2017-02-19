Александр Касперович: Подчуфарова, скорее всего, пропустит оставшуюся часть сезона
Россиянка Ольга Подчуфарова с большой долей вероятности пропустит оставшуюся часть сезона.
Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович, передает из Хохфильцена спецкор «СЭ» Владимир ИВАНОВ. На нынешнем чемпионате мира Подчуфарова завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафеты.
«Скорее всего, Подчуфарова пропустит оставшуюся часть сезона», — сказал Касперович.
Напомним, по завершении женской эстафетной гонки другая россиянка — Светлана Слепцова — заявила, что это была ее последняя гонка в сезоне.
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