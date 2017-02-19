Александр Касперович: Подчуфарова, скорее всего, пропустит оставшуюся часть сезона

Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович, передает из Хохфильцена спецкор «СЭ» Владимир ИВАНОВ. На нынешнем чемпионате мира Подчуфарова завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафеты.

«Скорее всего, Подчуфарова пропустит оставшуюся часть сезона», — сказал Касперович.

Напомним, по завершении женской эстафетной гонки другая россиянка — Светлана Слепцова — заявила, что это была ее последняя гонка в сезоне.