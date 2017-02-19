Россия — 5-я в медальном зачете чемпионата мира в Хохфильцене
Чемпионат мира-2017 в Хохфильцене завершился мужским
масс-стартом.
Победителем гонки стал немец Симон Шемп. Таким образом, сборная Германии заняла первое место в медальном зачете турнира — в активе немецких спортсменов 8 (7 золотых и одна серебряная) медалей. Второй стала Франция — 7 (1−2−4) медалей. Сборная Чехии — третья с четырьмя наградами (1−2−1).
В активе сборной России золото в мужской эстафете и бронза в смешанной эстафете. Россияне заняли пятое место в медальном зачете, не завоевав наград в индивидуальных дисциплинах.
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