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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 18:05 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Россия — 5-я в медальном зачете чемпионата мира в Хохфильцене

Чемпионат мира-2017 в Хохфильцене завершился мужским масс-стартом.

Победителем гонки стал немец Симон Шемп. Таким образом, сборная Германии заняла первое место в медальном зачете турнира — в активе немецких спортсменов 8 (7 золотых и одна серебряная) медалей. Второй стала Франция — 7 (1−2−4) медалей. Сборная Чехии — третья с четырьмя наградами (1−2−1).

В активе сборной России золото в мужской эстафете и бронза в смешанной эстафете. Россияне заняли пятое место в медальном зачете, не завоевав наград в индивидуальных дисциплинах.
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