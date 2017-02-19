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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 17:33 | Биатлон | ТАСС

Немец Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Немецкий биатлонист Симон Шемпп стал победителем гонки с общего старта на чемпионате мира, который завершился в австрийском Хохфильцене.

Второе место занял норвежец Йоханнес Бе третьим финишировал австриец <span class=error>Симон</span> <span class=error>Эдер</span>. Увеличить
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Дистанцию 15 км он преодолел за 25 минут 38,3 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.

Второе место занял норвежец Йоханнес Бе (отставание — 9 секунд; 1 промах), третьим финишировал австриец Симон Эдер (+10,1; 0). Россиянин Антон Шипулин стал четвертым (+25,3; 2), Евгений Гараничев — 11-м (+50,7; 2), Максим Цветков — 26-м (+2.01,5; 3).

Следующим стартом для элиты мирового биатлона станет этап Кубка мира, который пройдет в южнокорейском Пхенчхане 2—5 марта.
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Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене посетило 143,7 тыс. болельщиков

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене посетило 143,7 тыс. болельщиков

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Общая посещаемость чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене составила 143,7 тысячи человек. Такие данные представил оргкомитет турнира.
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