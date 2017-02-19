Немец Шемпп выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Немецкий биатлонист Симон Шемпп стал победителем гонки с общего старта на чемпионате мира, который завершился в австрийском Хохфильцене.
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Дистанцию 15 км он преодолел за 25 минут 38,3 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.
Второе место занял норвежец Йоханнес Бе (отставание — 9 секунд; 1 промах), третьим финишировал австриец Симон Эдер (+10,1; 0). Россиянин Антон Шипулин стал четвертым (+25,3; 2), Евгений Гараничев — 11-м (+50,7; 2), Максим Цветков — 26-м (+2.01,5; 3).
Следующим стартом для элиты мирового биатлона станет этап Кубка мира, который пройдет в южнокорейском Пхенчхане
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