Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене посетило 143,7 тыс. болельщиков
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Общая посещаемость чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене составила 143,7 тысячи человек. Такие данные представил оргкомитет турнира.
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Чемпионат мира по биатлону, стартовавший 9 февраля, завершается в воскресенье. Программа турнира включает 11 гонок.
Самой посещаемой оказалась субботняя мужская эстафета, ее посетило 22,3 тысячи зрителей. Аудитория заключительного дня соревнований составила 22,1 тыс.
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