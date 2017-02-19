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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 17:50 | Биатлон | ТАСС

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене посетило 143,7 тыс. болельщиков

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Общая посещаемость чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене составила 143,7 тысячи человек. Такие данные представил оргкомитет турнира.

Самой посещаемой оказалась субботняя мужская эстафета ее посетило 223 тысячи зрителей. Увеличить
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Чемпионат мира по биатлону, стартовавший 9 февраля, завершается в воскресенье. Программа турнира включает 11 гонок.

Самой посещаемой оказалась субботняя мужская эстафета, ее посетило 22,3 тысячи зрителей. Аудитория заключительного дня соревнований составила 22,1 тыс.
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