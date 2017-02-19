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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 17:50 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Виктор Маматов: Акимова «пережигает» свой организм желанием сделать хорошо"

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов прокомментировал итоги женского масс-старта на чемпионате мира в Хохфильцене.

Ирина Старых заняла 15-е место, Татьяна Акимова пришла к финишу 23-й.

— Старых сразу пошла тяжело, и первый промах отбросил ее далеко, — подчеркнул Маматов. — Но Ира волевая, если она будет продолжать так же усердно работать, то она вполне может стать лидером женской сборной. Акимова шла бодро, отстреляла без штрафов, но на следующем огневом рубеже, видимо, поторопилась. Она сильно расстроилась. Когда Татьяна хочет что-то сделать, получается не всегда — не хватает опыта и мастерства. Кроме того, у нее отличный характер для жизни, а не для спорта… Она слишком переживает и «пережигает» свой организм желанием сделать хорошо. Это и приводит к ошибкам.
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Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене посетило 143,7 тыс. болельщиков

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене посетило 143,7 тыс. болельщиков

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Общая посещаемость чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене составила 143,7 тысячи человек. Такие данные представил оргкомитет турнира.
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