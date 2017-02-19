Виктор Маматов: Акимова «пережигает» свой организм желанием сделать хорошо"

Ирина Старых заняла 15-е место, Татьяна Акимова пришла к финишу 23-й.

— Старых сразу пошла тяжело, и первый промах отбросил ее далеко, — подчеркнул Маматов. — Но Ира волевая, если она будет продолжать так же усердно работать, то она вполне может стать лидером женской сборной. Акимова шла бодро, отстреляла без штрафов, но на следующем огневом рубеже, видимо, поторопилась. Она сильно расстроилась. Когда Татьяна хочет что-то сделать, получается не всегда — не хватает опыта и мастерства. Кроме того, у нее отличный характер для жизни, а не для спорта… Она слишком переживает и «пережигает» свой организм желанием сделать хорошо. Это и приводит к ошибкам.