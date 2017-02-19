Данкли: Меня вдохновила победа Лоуэлла Бэйли
Американка Сюзанн Данкли поделилась эмоциями от второго места в
масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
«Моя мечта сбылась. Мы верили, что сможем выиграть медаль чемпионата мира. Это первая медаль в истории женского американского биатлона, и я верю, что
Я всегда старалась бороться за победу и на последнем круге пыталась противостоять Дальмайер, но у меня закончились силы. В этом сезоне я много работала над скорострельностью. Это была моя слабость, а сейчас стала сильной стороной, особенно в таких гонках, как масс-старт», — передаёт слова Данкли корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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