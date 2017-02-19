Дальмайер: Надеюсь выбраться в горы и пожить нормальной жизнью без биатлона

«Сейчас я ещё не осознала, какое достижение установила. Я просто старалась бежать каждую гонку как можно лучше. Мне нравится это место, огневой рубеж, природа и вообще всё. Всегда приятно завоевать пять золотых медалей и 11 медалей чемпионатов мира подряд. Важно было сохранять спокойствие и всё время стрелять на ноль. У меня отлично работал инвентарь, но важнее всего было концентрироваться на огневом рубеже. Сюзанн стреляла быстрее меня, но мы всё время нагоняли её на подъёме. У меня лучше работали лыжи, поэтому я верила, что обгоню её, что и сделала на подъёме перед спуском в тоннель.



Сложно сравнивать медали между собой. Мне всегда хотелось выиграть эстафету со всей командой, а после этого я просто хотела провести хорошую гонку. В субботу мы летим в Пхёнчхан после того, как проведём дома пять дней. Надеюсь снова выбраться в горы и пожить нормальной жизнью без биатлона», — передаёт слова Дальмайер специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.