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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 17:21 | Биатлон | Чемпионат.com

Мякяряйнен: Ожидала большего от чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене

Бронзовая медалистка чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в масс-старте финка Кайса Мякяряйнен подвела итоги своего выступления на чемпионате мира и в отчётной гонке.

«Я ожидала большего от этого чемпионата мира, но это сложный вид спорта и много вещей влияет на распределение медалей. Также это командный вид спорта, где многое зависит от людей, которые тебе помогают.

Хотя я и допустила один промах, но довольна, что сумела побороться за медали. На первой стрельбе у меня палец сработал слишком рано, это была исключительно моя ошибка. Я верила, что если на последней “стойке” отстреляюсь чисто, то можно будет побороться за хороший результат. Там я и показала свою силу. Моя главная соперница на огневом рубеже — я сама, потому что я всегда чувствую давление, что становится причиной ошибок. Я поеду завтра вечером домой, а после этого буду отдыхать», — передаёт слова Мякяряйнен корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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