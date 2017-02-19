Мякяряйнен: Ожидала большего от чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене

«Я ожидала большего от этого чемпионата мира, но это сложный вид спорта и много вещей влияет на распределение медалей. Также это командный вид спорта, где многое зависит от людей, которые тебе помогают.



Хотя я и допустила один промах, но довольна, что сумела побороться за медали. На первой стрельбе у меня палец сработал слишком рано, это была исключительно моя ошибка. Я верила, что если на последней “стойке” отстреляюсь чисто, то можно будет побороться за хороший результат. Там я и показала свою силу. Моя главная соперница на огневом рубеже — я сама, потому что я всегда чувствую давление, что становится причиной ошибок. Я поеду завтра вечером домой, а после этого буду отдыхать», — передаёт слова Мякяряйнен корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.