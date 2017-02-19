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— В чем причина неудачной стрельбы из положения стоя? — первый вопрос Акимовой после масс-старта, в котором она стала 23-й.

— Эта ошибка была у меня на протяжении всего сезона. Это мое слабое место. Но я работаю над ним.

— Каким для вас получился чемпионат мира?

— Я приобрела много опыта. И несмотря на какие-то неудачи, были позитивные моменты. Например, мы неплохо выступили в смешанной эстафете.

— А что произошло в большой эстафете?

— Ушла на старт с огромным желанием, но на ровном месте зацепилась за край трассы — и упала. Это выбило меня из колеи. При этом штрафной круг — это техническая ошибка. Сама вовремя не среагировала на ветер.

— Команда вас поддержала?

— Да, очень сильно. Спасибо всем огромное за это!

— Чего ждете от себя в концовке сезона?

— Думаю, на оставшиеся гонки я буду выходить более уверенно.

— Насколько для вас принципиально закончить сезон в десятке общего зачета?

— Задачей стоит делать свою работу на каждом старте.

— Но в каких итоговых местах это должно выражаться?

— Это должно выражаться в стрельбе без промахов и хорошем ходе.

«СТАРЫХ И АКИМОВА МОГЛИ БОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ В КАЖДОЙ ГОНКЕ»

Старший тренер женской сборной Виталий Норицын коротко подвел итоги чемпионата мира.

— Девчонки выглядели достойно, — сообщил Норицын. — Показывать более высокие места помешали ошибки на огневом рубеже.

— Откуда они взялись?

— Спортсменки немного не справились с психологическим давлением. При этом Акимова показала практически свой процент попаданий. Хорошо смотрелась Ирина Старых. Разве что на масс-старт свежести ей не хватило. При этом функционально мы подвелись очень хорошо. Здесь почти у всех было пиковое состояние. Такого небольшого проигрыша ногами у нас не было ни на одном этапе Кубка мира. Ира Старых и Таня Акимова вполне могли бороться за медали в каждой из гонок.

— Выходит, будете ждать от них борьбы за призовые места на Олимпийских играх-2018?

— Не только от них. Мы все подрастем. Уже очертили круг работы, который нужно сделать, и знаем проблемы, которые нужно устранить.