Татьяна Акимова: «Стойка» — мое слабое место
26-летняя спортсменка — об итогах чемпионата мира.
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Видимо, что-то случилось...
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— В чем причина неудачной стрельбы из положения стоя? — первый вопрос Акимовой после
— Эта ошибка была у меня на протяжении всего сезона. Это мое слабое место. Но я работаю над ним.
— Каким для вас получился чемпионат мира?
— Я приобрела много опыта. И несмотря на
— А что произошло в большой эстафете?
— Ушла на старт с огромным желанием, но на ровном месте зацепилась за край трассы — и упала. Это выбило меня из колеи. При этом штрафной круг — это техническая ошибка. Сама вовремя не среагировала на ветер.
— Команда вас поддержала?
— Да, очень сильно. Спасибо всем огромное за это!
— Чего ждете от себя в концовке сезона?
— Думаю, на оставшиеся гонки я буду выходить более уверенно.
— Насколько для вас принципиально закончить сезон в десятке общего зачета?
— Задачей стоит делать свою работу на каждом старте.
— Но в каких итоговых местах это должно выражаться?
— Это должно выражаться в стрельбе без промахов и хорошем ходе.
«СТАРЫХ И АКИМОВА МОГЛИ БОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ В КАЖДОЙ ГОНКЕ»
Старший тренер женской сборной Виталий Норицын коротко подвел итоги чемпионата мира.
— Девчонки выглядели достойно, — сообщил Норицын. — Показывать более высокие места помешали ошибки на огневом рубеже.
— Откуда они взялись?
— Спортсменки немного не справились с психологическим давлением. При этом Акимова показала практически свой процент попаданий. Хорошо смотрелась Ирина Старых. Разве что на
— Выходит, будете ждать от них борьбы за призовые места на Олимпийских играх-2018?
— Не только от них. Мы все подрастем. Уже очертили круг работы, который нужно сделать, и знаем проблемы, которые нужно устранить.
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