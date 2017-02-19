Макарайнен показала самую высокую скорость в масс-старте ЧМ-2017
Финка Кайса Макарайнен стала самой быстрой биатлонисткой в заключительной женской гонке чемпионата мира —
масс-старте.
Благодаря скорости, несмотря на промах на первом рубеже, Макарайнен удалось завоевать медаль. На финишном круге она обогнала сразу несколько спортсменок среди которых была чешка Габриэла Соукалова.
Обн россиянки — Татьяна Акимова и Ирина Старых — отстали на лыжне от Макарайнен более, чем на минуту.
Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Лыжный ход.
1. Макарайнен (Финляндия) — 28.51,0
2. Экхофф (Норвегия) — +15.9
3. Грегорин (Словения) — +24,3
4. Коукалова (Чехия) — +24.9
5. Аймонье (Франция) — +28,7
6. Дальмайер (Германия) — +29,6.
13. Домрачева (Белоруссия) — +1.05,5
15. Акимова (Россия) — +1.12,5
17. Старых (Россия) — +1.15,2.
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