Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28827227/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 17:08 | Биатлон | Советский спорт

Макарайнен показала самую высокую скорость в масс-старте ЧМ-2017

Финка Кайса Макарайнен стала самой быстрой биатлонисткой в заключительной женской гонке чемпионата мира — масс-старте.

Благодаря скорости, несмотря на промах на первом рубеже, Макарайнен удалось завоевать медаль. На финишном круге она обогнала сразу несколько спортсменок среди которых была чешка Габриэла Соукалова.

Обн россиянки — Татьяна Акимова и Ирина Старых — отстали на лыжне от Макарайнен более, чем на минуту.

Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Лыжный ход.

1. Макарайнен (Финляндия) — 28.51,0
2. Экхофф (Норвегия) — +15.9
3. Грегорин (Словения) — +24,3
4. Коукалова (Чехия) — +24.9
5. Аймонье (Франция) — +28,7
6. Дальмайер (Германия) — +29,6.

13. Домрачева (Белоруссия) — +1.05,5
15. Акимова (Россия) — +1.12,5
17. Старых (Россия) — +1.15,2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

«Известно, что Митрион — алкоголик». Американские фанаты ММА – о срыве боя Емельяненко – Митрион

«Погиб при загадочных обстоятельствах…» Как умер 14-летний хоккеист из Подольска

Как тренировался главный индеец СССР Гойко Митич и где он сейчас