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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 17:03 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дмитрий Васильев: Старых и Акимова проявили себя не так, как могли

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предположил, что на результатах российских биатлонисток в масс-старте на чемпионате мира сказалась накопившаяся усталость.

Он уверен, что Ирина Старых и Татьяна Акимова проявили себя не так, как могли.

— Дальмайер всех поразила — стала пятикратной чемпионкой мира, — начал Васильев. — Хорошо выступила Мякяряйнен, «хлопнула дверью» напоследок. Что касается наших девушек, к сожалению, они проявили себя не так, как могли бы. Видимо, усталость сказывается.

Я рассчитывал на Ирину Старых, но она была не так активна, допустила промахи на огневом рубеже. Старты для нее получились слишком долгими: сначала чемпионат Европы, теперь — мира. У Татьяны Акимовой сегодня все получилось сумбурно. Но мы верим в наших девчонок, не нужно унывать.

Совсем скоро начнется мужская гонка. Если ребята отошли от вчерашнего триумфа и смогли настроиться на рабочий лад, то все удастся. На пьедестале может оказаться Шипулин. Гараничев, возможно, проявит себя, несмотря на то, что он не очень любит контактные гонки. А задача Цветкова — отстрелять на ноль. (Любовь КОНЯЕВА).
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