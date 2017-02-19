Дмитрий Васильев: Старых и Акимова проявили себя не так, как могли

Он уверен, что Ирина Старых и Татьяна Акимова проявили себя не так, как могли.

— Дальмайер всех поразила — стала пятикратной чемпионкой мира, — начал Васильев. — Хорошо выступила Мякяряйнен, «хлопнула дверью» напоследок. Что касается наших девушек, к сожалению, они проявили себя не так, как могли бы. Видимо, усталость сказывается.

Я рассчитывал на Ирину Старых, но она была не так активна, допустила промахи на огневом рубеже. Старты для нее получились слишком долгими: сначала чемпионат Европы, теперь — мира. У Татьяны Акимовой сегодня все получилось сумбурно. Но мы верим в наших девчонок, не нужно унывать.

Совсем скоро начнется мужская гонка. Если ребята отошли от вчерашнего триумфа и смогли настроиться на рабочий лад, то все удастся. На пьедестале может оказаться Шипулин. Гараничев, возможно, проявит себя, несмотря на то, что он не очень любит контактные гонки. А задача Цветкова — отстрелять на ноль. (Любовь КОНЯЕВА).