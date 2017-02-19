Ирина Старых: Нас с нашим допинговым прошлым тут никто не ждал

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— Считаю, что чемпионат мира сложился для меня удачно. Ведь в начале сезона я могла только мечтать попасть сюда. В итоге я в Хохфильцене, была четвертой в преследовании, сегодня — 15-я. При этом выступлением в масс-старте я недовольна. Самочувствие было не очень хорошее, наверное, я подустала. И это сказалось на стрельбе.

— Кто из тренеров какой вклад сделал в вашу подготовку?

— Я готовилась в Увате с личным тренером Сергеем Старых. А 27 декабря, когда получила возможность выступать, присоединилась к команде Тюмени, которую возглавляет Леонид Гурьев. А когда попала в сборную на Кубок Европы, готовилась уже под руководством Валерия Медведцева. За этот месяц совместной работы этот человек очень понравился мне как тренер. У него интересное отношение к спортсмену, да и вообще — к спорту в целом. Думаю, я с удовольствием продолжила бы готовиться у него и дальше.

— Три года у вас не было даже этапов Кубка России, а тут сразу чемпионат мира. Как с эмоциональной точки зрения вам удалось это пережить?

— Не знаю, откуда у меня вообще взялись силы, чтобы справиться с атмосферой, которая была тут. Ведь нас с нашим допинговым прошлым тут никто не ждал. Даже просто попасть сюда было тяжело. Только благодаря президенту СБР Александру Кравцову мы с Александром Логиновым находимся здесь. Огромное спасибо ему за поддержку.

Что касается меня самой, то за три года я столько всего пережила, и если это не убило меня, то сделало только сильнее.

— После истории с Логиновым после смешанной эстафеты были готовы ко всему?

— Наверное, да. Но я старалась не зацикливаться на этом. А к Саше почему-то негатива было куда больше, особенно со стороны Фуркада. В свою сторону я подобного не слышала, поэтому мне было полегче.

— Выступать на следующих этапах Кубка мира планируете?

— Конечно. Для меня сейчас «вариться» в этой каше очень важно. Благодаря этому я расту. И оставшиеся три этапа должны помочь еще больше влиться в эту среду.