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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28827108/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 16:58 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дмитрий Губерниев: Наши женщины на Олимпиаде-2018 всех победят

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что российские биатлонистики будут побеждать на Олимпиаде-2018.

На чемпионате мира в Хохфильцене россиянки не завоевали ни одной медали в индивидуальных гонках. Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова стали бронзовыми призерами в составе сборной России в смешанной эстафете.

«Люблю Ирину Старых! Наши женщины на Олимпиаде всех победят!» — написал на своей странице в Instagram Губерниев.
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