Дмитрий Губерниев: Наши женщины на Олимпиаде-2018 всех победят
Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что российские биатлонистики будут побеждать на Олимпиаде-2018.
На чемпионате мира в Хохфильцене россиянки не завоевали ни одной медали в индивидуальных гонках. Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова стали бронзовыми призерами в составе сборной России в смешанной эстафете.
«Люблю Ирину Старых! Наши женщины на Олимпиаде всех победят!» — написал на своей странице в Instagram Губерниев.
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