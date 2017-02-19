Дмитрий Губерниев: Наши женщины на Олимпиаде-2018 всех победят

На чемпионате мира в Хохфильцене россиянки не завоевали ни одной медали в индивидуальных гонках. Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова стали бронзовыми призерами в составе сборной России в смешанной эстафете.

«Люблю Ирину Старых! Наши женщины на Олимпиаде всех победят!» — написал на своей странице в Instagram Губерниев.