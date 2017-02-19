Норицын: Так мало ногами россиянки не проигрывали ни на одном этапе Кубка мира
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын подвёл итоги выступления своей команды на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
«В смешанной эстафете девчонки выглядели очень достойно, особенно Татьяна Акимова. Дальше у нас по ходу всего чемпионата были проблемы со стрельбой, что помешало нам показать более высокие результаты. Девчонки немного не справились с психологическим давлением. Акимова показала свой процент попадания, Старых хорошо стреляла, но сегодня не хватило свежести.
Что касается функционального состояния, то у всех девчонок было одно из пиковых состояний. Такого проигрыша ногами у нас не было ни на одном этапе Кубка мира», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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