Норицын: Так мало ногами россиянки не проигрывали ни на одном этапе Кубка мира

«В смешанной эстафете девчонки выглядели очень достойно, особенно Татьяна Акимова. Дальше у нас по ходу всего чемпионата были проблемы со стрельбой, что помешало нам показать более высокие результаты. Девчонки немного не справились с психологическим давлением. Акимова показала свой процент попадания, Старых хорошо стреляла, но сегодня не хватило свежести.



Что касается функционального состояния, то у всех девчонок было одно из пиковых состояний. Такого проигрыша ногами у нас не было ни на одном этапе Кубка мира», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.