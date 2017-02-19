Акимова: Мы выступили довольно неплохо на ЧМ по биатлону в Хохфильцене
Россиянка Татьяна Акимова, ставшая 23-й в
масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, прокомментировала своё выступление.
«Перед
Этот чемпионат мира дал мне много опыта. Несмотря на
Что касается эстафеты, то на первых 200 метрах я помчалась догонять соперниц с огромным желанием, но зацепилась за край трассы и упала. Потом понимала, что проиграла много времени. Старалась не думать об этом, но всё равно это сказывалось. На стрельбе допустила технические ошибки, был ветер. Вся команда меня поддержала. И девчонки, и тренеры очень переживали, поддерживали. Спасибо им огромное! Уже на следующий день было хорошее настроение», — передаёт слова Акимовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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