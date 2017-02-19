Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28827099/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 16:56 | Биатлон | Чемпионат.com

Акимова: Мы выступили довольно неплохо на ЧМ по биатлону в Хохфильцене

Россиянка Татьяна Акимова, ставшая 23-й в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, прокомментировала своё выступление.

«Перед масс-стартом всё выкинула из головы, вышла с позитивным настроем, но опять не получилось со стрельбой. Ошибки на стрельбе стоя меня преследовали по ходу всего сезона. Это моё слабое место. Я работаю над этим и надеюсь, что исправлю ошибки.

Этот чемпионат мира дал мне много опыта. Несмотря на какие-то неудачи, было много позитива и мы выступили довольно неплохо.

Что касается эстафеты, то на первых 200 метрах я помчалась догонять соперниц с огромным желанием, но зацепилась за край трассы и упала. Потом понимала, что проиграла много времени. Старалась не думать об этом, но всё равно это сказывалось. На стрельбе допустила технические ошибки, был ветер. Вся команда меня поддержала. И девчонки, и тренеры очень переживали, поддерживали. Спасибо им огромное! Уже на следующий день было хорошее настроение», — передаёт слова Акимовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России