Безупречность Дальмайер и картошка Коукаловой
Пятый зубец в мировой короне Лауры Дальмайер тоже стал золотым: в воскресенье немка одержала блистательную победу в
масс-старте, пройдя 12,5-километровую дистанцию без единого промаха.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россиянки в последней гонке чемпионата привычно разминулись с первой десяткой. Ирина Старых пришла в финишу 15-й, Татьяна Акимова — 23-й.
Биатлонный
В этом есть парадокс: с одной стороны, биатлон требует от спортсмена максимальной концентрации. С другой — внутренняя расслабленность нередко оборачивается тем, что организм раскрепощается, и начинает действовать на автопилоте. И все получается гораздо лучше, чем когда спортсмен, задавливая себя ожиданиями и ответственностью, пытается тщательно контролировать каждое свое движение.
Есть, правда, один нюанс: вся эта схема работает лишь тогда, когда спортсмен подошел к старту в отличной форме. Для «неудачников»
МЕЖДУ УСПЕХОМ И ПРОВАЛОМ
Габриэла Коукалова подошла к
Позиция Лауры Дальмайер выглядела куда предпочтительнее. После четвертого завоеванного в Хохфильцене золота немка долго позировала на стадионе со всеми медалями, складывая их в своеобразный сэндвич чтобы, как говорится, «два раза не кусать», и эта фотосессия дала толчок разговорам, что в
Слухи развеял в субботу
СЕМИКРАТНАЯ ЛАУРА
На четвертый рубеж — тот самый, где в
Отстрелялась она, тем не менее, первой. И ушла с рубежа под эхо незакрывшейся у Коукаловой мишени — преследуемая Дальмайер. С этого самого момента судьба золота стала лишь вопросом времени, а не соперничества: против без пяти минут семикратной чемпионки мира у Данкли изначально не было ни одного шанса.
Гораздо более захватывающая борьба разворачивалась за спиной этого тандема. Промах Коукаловой в заключительной «стойке» поставил ее на одну доску с Теей Грегорин, Юлией Джимой и Кайсой Мякяряйнен из которых последняя представляла наиболее серьезную опасность. Вот и получилось, что вместо борьбы за золото Габриэла оказалась вынужденной бороться даже не за бронзу, а за «картофельную», как говорят в Чехии, медаль. Ибо в поединке с самой быстроногой биатлонисткой мира у нее было ровно столько шансов, сколько у Данкли против Дальмайер.
ХОХФИЛЬЦЕН (Австрия). Чемпионат мира. Женщины.
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