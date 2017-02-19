Безупречность Дальмайер и картошка Коукаловой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянки в последней гонке чемпионата привычно разминулись с первой десяткой. Ирина Старых пришла в финишу 15-й, Татьяна Акимова — 23-й.

Биатлонный масс-старт — гонка, которую при всей ее самодостаточности я назвала бы утешительной. Те, кто уже что-то выиграл, выходят на старт с сознанием, что главная работа уже позади и можно позволить себе просто пробежать дистанцию с удовольствием.

В этом есть парадокс: с одной стороны, биатлон требует от спортсмена максимальной концентрации. С другой — внутренняя расслабленность нередко оборачивается тем, что организм раскрепощается, и начинает действовать на автопилоте. И все получается гораздо лучше, чем когда спортсмен, задавливая себя ожиданиями и ответственностью, пытается тщательно контролировать каждое свое движение.

Есть, правда, один нюанс: вся эта схема работает лишь тогда, когда спортсмен подошел к старту в отличной форме. Для «неудачников» масс-старт — тот самый момент, когда четко осознаешь: терять уже нечего. А значит — отжигаем на все деньги — насколько хватит сил. И гори оно….

МЕЖДУ УСПЕХОМ И ПРОВАЛОМ

Габриэла Коукалова подошла к масс-старту в состоянии, удивительным образом объединяющем успех и провал. Неспособность отыграть в пятничной эстафете секунды, отделившие Чехию от бронзовой медали, дико разозлили обладательницу прошлогоднего Кубка мира. Настолько, что, как призналась Габи, расстройство перекрыло все предыдущие позитивные эмоции, полученные после золота в спринте и еще двух медалей, завоеванных в Хохфильцене в индивидуальной гонке и преследовании. Понятно, что на масс-старт чешка выходила в состоянии плохо скрываемой спортивной ярости.

Позиция Лауры Дальмайер выглядела куда предпочтительнее. После четвертого завоеванного в Хохфильцене золота немка долго позировала на стадионе со всеми медалями, складывая их в своеобразный сэндвич чтобы, как говорится, «два раза не кусать», и эта фотосессия дала толчок разговорам, что в масс-старте золотой девочки немецкого биатлона может не оказаться вообще. Тем более что победы дались Лауре отнюдь не малой кровью: в двух последних гонках у нее на финише резко падало давление из-за чего обычно разговорчивая на пресс-конференциях спортсменка просила разрешения покинуть зал раньше обычного.

Слухи развеял в субботу пресс-атташе немецкой команды, сказав, что Дальмайер в полном порядке и собирается не только стартовать на четвертой личной дистанции, но намерена изобразить для фотографов еще один сэндвич — с пятью слоями золотой начинки.

СЕМИКРАТНАЯ ЛАУРА

На четвертый рубеж — тот самый, где в масс-старте все только начинается — соискательницы наград вышли небольшой, но вполне себе живописной группой: Дальмайер, Коукалова, Мари Дорен-Абер и примкнувшая к ним Сьюзен Данкли. Американка, отметившая в Хохфильцене 31-й день рождения, выглядела в этой компании инородным телом: за всю свою карьеру ей всего три раза удавалось подниматься на подиум Кубка мира, все три раза — в спринте, причем две первых медали были завоеваны на этапах с достаточно «левой» конкуренцией: в послеолимпийском Холменколлене-2014 и год назад в американском Преск-Айле.

Отстрелялась она, тем не менее, первой. И ушла с рубежа под эхо незакрывшейся у Коукаловой мишени — преследуемая Дальмайер. С этого самого момента судьба золота стала лишь вопросом времени, а не соперничества: против без пяти минут семикратной чемпионки мира у Данкли изначально не было ни одного шанса.

Гораздо более захватывающая борьба разворачивалась за спиной этого тандема. Промах Коукаловой в заключительной «стойке» поставил ее на одну доску с Теей Грегорин, Юлией Джимой и Кайсой Мякяряйнен из которых последняя представляла наиболее серьезную опасность. Вот и получилось, что вместо борьбы за золото Габриэла оказалась вынужденной бороться даже не за бронзу, а за «картофельную», как говорят в Чехии, медаль. Ибо в поединке с самой быстроногой биатлонисткой мира у нее было ровно столько шансов, сколько у Данкли против Дальмайер.