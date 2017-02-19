Анатолий Алябьев: Не стоит винить тренеров в результатах женской сборной России
Двукратный олимпийский чемпион, член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Алябьев подчеркнул, что сейчас нужно спокойно разобраться в сложившейся ситуации.
По его словам, не стоит винить тренеров в результатах команды.
В женском
— Я рассчитывал, что Старых себя проявит после всех инцидентов, которые возникали вокруг ее имени. Был уверен, что она поймает кураж, но, видимо, Ира устала, — сказал Алябьев. —
Сейчас, самое главное, детально во всем разобраться, проанализировать. Винить тренеров не стоит. Спортсмены должны найти свои недоработки. Впереди Олимпиада. Времени экспериментировать уже не будет. Должна быть целенаправленная подготовка. (Любовь КОНЯЕВА).
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