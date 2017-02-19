Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28827023/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 16:49 | Биатлон | Чемпионат.com

Дальмайер увеличила отрыв от Коукаловой в общем зачёте КМ, Акимова — 10-я

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, одержавшая победу в масс-старте на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, увеличила отрыв в общем зачёте Кубка мира от чешки Габриэлы Коукаловой, занимающей второе место, до 46 очков.

На третьей строчке находится финка Кайса Мякяряйнен. Лучшая из россиянок — Татьяна Акимова — 10-я.

Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачёт

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 903.
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — 857.
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 776.
4. Мари Дорен-Абер (Франция) — 711.
5. Доротея Вирер (Италия) — 576.
6. Анаис Шевалье (Франция) — 502.
7. Франциска Хильдебранд (Германия) — 471.
8. Жюстин Бреза (Франция) — 465.
9. Ева Пускарчикова (Чехия) — 465.
10. Татьяна Акимова (Россия) — 457…
37. Ольга Подчуфарова (Россия) — 150…
39. Екатерина Глазырина (Россия) — 147…
48. Ирина Старых (Россия) — 86…
56. Ирина Услугина (Россия) — 62…
67. Светлана Слепцова (Россия) — 42.
68. Ульяна Кайшева (Россия) — 40…
72. Екатерина Шумилова (Россия) — 23…
77. Анастасия Загоруйко (Россия) — 21.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене посетило 143,7 тыс. болельщиков

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене посетило 143,7 тыс. болельщиков

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Общая посещаемость чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене составила 143,7 тысячи человек. Такие данные представил оргкомитет турнира.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России