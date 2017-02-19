ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Общая посещаемость чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене составила 143,7 тысячи человек. Такие данные представил оргкомитет турнира.