Дальмайер увеличила отрыв от Коукаловой в общем зачёте КМ, Акимова — 10-я
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, одержавшая победу в
масс-старте на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, увеличила отрыв в общем зачёте Кубка мира от чешки Габриэлы Коукаловой, занимающей второе место, до 46 очков.
На третьей строчке находится финка Кайса Мякяряйнен. Лучшая из россиянок — Татьяна Акимова — 10-я.
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачёт
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 903.
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — 857.
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 776.
4. Мари
5. Доротея Вирер (Италия) — 576.
6. Анаис Шевалье (Франция) — 502.
7. Франциска Хильдебранд (Германия) — 471.
8. Жюстин Бреза (Франция) — 465.
9. Ева Пускарчикова (Чехия) — 465.
10. Татьяна Акимова (Россия) — 457…
37. Ольга Подчуфарова (Россия) — 150…
39. Екатерина Глазырина (Россия) — 147…
48. Ирина Старых (Россия) — 86…
56. Ирина Услугина (Россия) — 62…
67. Светлана Слепцова (Россия) — 42.
68. Ульяна Кайшева (Россия) — 40…
72. Екатерина Шумилова (Россия) — 23…
77. Анастасия Загоруйко (Россия) — 21.
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