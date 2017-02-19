Анфиса Резцова: Наши ребята молодцы, что утерли нос Фуркаду

Вчера команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4×7,5 км.

— Как правильно сказала Ольга Зайцева, это не Фуркад, а Фуркадишка! — цитирует «Спорт FM» Резцову. — И наши ребята молодцы, что утерли ему нос в эстафете!