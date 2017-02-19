Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28826945/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 16:41 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Анфиса Резцова: Наши ребята молодцы, что утерли нос Фуркаду

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала победу мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене ответом на нападки Мартена Фуркада.

Вчера команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4×7,5 км.

— Как правильно сказала Ольга Зайцева, это не Фуркад, а Фуркадишка! — цитирует «Спорт FM» Резцову. — И наши ребята молодцы, что утерли ему нос в эстафете!
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене посетило 143,7 тыс. болельщиков

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене посетило 143,7 тыс. болельщиков

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Общая посещаемость чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене составила 143,7 тысячи человек. Такие данные представил оргкомитет турнира.
Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Почему отменен бой Емельяненко

ЧМ чудом избежал скандала с гимном России

В Испании установлен рекорд, который нельзя побить. Только повторить