Анфиса Резцова: Почему Виролайнен не участвовала ни на одном этапе кубка мира? Потому что у нее мама такая плохая?
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила разочарование результатами российских биатлонисток в
масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене.
Ирина Старых финишировала 15-й, Татьяна Акимова — 23-й.
— Обидно, что наши девушки так выступили в
Хотелось бы услышать ответ, почему Дарья Виролайнен не участвовала ни на одном этапе кубка мира? Потому что у нее мама такая плохая?
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