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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 16:41 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Анфиса Резцова: Почему Виролайнен не участвовала ни на одном этапе кубка мира? Потому что у нее мама такая плохая?

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила разочарование результатами российских биатлонисток в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене.

Ирина Старых финишировала 15-й, Татьяна Акимова — 23-й.

— Обидно, что наши девушки так выступили в масс-старте, — цитирует «Спорт FM» Резцову. — Наверное, какая-то работа проводилась, но результатов ее не видно. Считаю, что чтобы исправить ситуацию в женском биатлоне, нужно в сборную вернуть таких тренеров как Хованцев, Польховский, Аликин.

Хотелось бы услышать ответ, почему Дарья Виролайнен не участвовала ни на одном этапе кубка мира? Потому что у нее мама такая плохая?
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Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене посетило 143,7 тыс. болельщиков

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене посетило 143,7 тыс. болельщиков

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Общая посещаемость чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене составила 143,7 тысячи человек. Такие данные представил оргкомитет турнира.
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