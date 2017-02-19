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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 14:14 | Биатлон | ТАСС

Немка Дальмайер выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер одержала победу в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 33 минуты 13,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла американка <span class=error>Сьюзан</span> <span class=error>Данкли</span>. Увеличить
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Второе место заняла американка Сьюзан Данкли (отставание 4,6 секунды; 0 промахов), третье — финка Кайса Мякяряйнен (+20,1; 1). Россиянка Ирина Старых показала 15-й результат (+1.37,0; 2), Татьяна Акимова — 23-й (+2.43,4; 5).

Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Данкли С.
США
3.
Мякяряйнен К.
Финляндия
19.02.2017 13:30 Чемпионат мира Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 33.13,8
2 Сьюзен Данкли США +04,6
3 Кайса Мякяряйнен Финляндия +20,1
4 Габриэла Коукалова Чехия +24,0
5 Тея Грегорин Словения +24,2
6 Юлия Джима Украина +24,4
7 Мари Дорен-Абер Франция +40,3
8 Доротея Вирер Италия +01.05,6
9 Алексия Рунггальдьер Италия +01.06,9
10 Паулина Фиалкова Словакия +01.14,1
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