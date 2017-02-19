Немка Дальмайер выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер одержала победу в
масс-старте на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 33 минуты 13,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
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Второе место заняла американка Сьюзан Данкли (отставание 4,6 секунды; 0 промахов), третье — финка Кайса Мякяряйнен (+20,1; 1). Россиянка Ирина Старых показала 15-й результат (+1.37,0; 2), Татьяна Акимова — 23-й (+2.43,4; 5).
Чемпионат мира завершится позднее в воскресенье.
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|19.02.2017 13:30
|Чемпионат мира
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|33.13,8
|2
|Сьюзен Данкли
|США
|+04,6
|3
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+20,1
|4
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+24,0
|5
|Тея Грегорин
|Словения
|+24,2
|6
|Юлия Джима
|Украина
|+24,4
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+40,3
|8
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.05,6
|9
|Алексия Рунггальдьер
|Италия
|+01.06,9
|10
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+01.14,1
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