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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 16:30 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Норвежские СМИ — о ситуации с гимном РФ: Это скандал и цирк

Эксперт телеканала NRK Ула Лунде осудил ошибку организаторов церемонии награждения мужской сборной России после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

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Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год. После этого телекомментатор Дмитрий Губерниев появился на сцене, взял микрофон у ведущего и поднес его российским биатлонистам.

— История с гимном России… Ни на одном чемпионате мира я не видел ничего подобного, написал в своем блоге Лунде. — Невероятно, что у организаторов соревнования не оказалось российского гимна. Это скандал!

Во время неловкой паузы, вызванной ошибкой организаторов, на сцену выбежал российский телекомментатор. Он дал микрофон биатлонистам сборной России, которые начали петь гимн. Зрители в первых рядах начали подпевать спортсменам, в то время как Губерниев зажигал толпу, размахивая руками. Это было похоже на цирк на сцене.

Как бы там ни было, Алексею Волкову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Антону Шипулину не стоит начинать карьеру певцов после завершения спортивной карьеры.
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ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Общая посещаемость чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене составила 143,7 тысячи человек. Такие данные представил оргкомитет турнира.
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