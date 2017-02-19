К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год. После этого телекомментатор Дмитрий Губерниев появился на сцене, взял микрофон у ведущего и поднес его российским биатлонистам.

— История с гимном России… Ни на одном чемпионате мира я не видел ничего подобного, написал в своем блоге Лунде. — Невероятно, что у организаторов соревнования не оказалось российского гимна. Это скандал!

Во время неловкой паузы, вызванной ошибкой организаторов, на сцену выбежал российский телекомментатор. Он дал микрофон биатлонистам сборной России, которые начали петь гимн. Зрители в первых рядах начали подпевать спортсменам, в то время как Губерниев зажигал толпу, размахивая руками. Это было похоже на цирк на сцене.

Как бы там ни было, Алексею Волкову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Антону Шипулину не стоит начинать карьеру певцов после завершения спортивной карьеры.