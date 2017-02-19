Дмитрий Губерниев: Почему сам не спел гимн? Посчитал это нескромным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год. После этого Губерниев выбежал на сцену, взял микрофон у ведущего и поднес его российским биатлонистам.

— До последнего момента, когда включили не тот гимн, думал, что организаторы одумаются и поменяют мелодию на правильную, — цитирует «Тюменская Арена» Губерниев. — Не понимал, что делать. Сразу закралась мысль бежать на сцену, но там ведь полиция, мало ли (улыбается). Однако потом понял, что-либо грудь в кустах, либо голова в крестах. И рванул. Самым трудным было уговорить ведущего отдать мне микрофон. Он потом сказал, что опешил и решил, что какой-то русский медведь лезет к нему драться. Но потом вспомнил, кто я, мы раньше встречались. А уже на сцене наши спортсмены красавцы, они подхватили гимн и спели. Максимом Цветковым я восхищался на дистанции, но он и спел невероятно мощно. Волков, Шипулин и Бабиков тоже большие молодцы.

— Вы ведь тоже известны своим голосом. Почему не пели?

— Я посчитал это нескромным. На пьедестале должны стоять спортсмены. Поэтому я стоял рядом и помогал ребятам.

— Болельщики тоже подпевали?

— Публика была прекрасной. Русскоязычная диаспора сразу после того, как прозвучала мелодия Глинки, стала петь правильный гимн. А наших там было много. На организаторов я даже не обижен, они принесли миллион извинений. Важнее, что гимн России вчера звучал дважды! Сначала мы его спели, а потом уже включили правильную мелодию. Ни одна страна дважды не удостаивалась такой чести. Это фантастика. Не думаю, что ошибка была специальной, хотя в Хохфильцене это с российским гимном случалось и на ЧМ-2005, как мне рассказывали.