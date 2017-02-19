Дмитрий Губерниев: Почему сам не спел гимн? Посчитал это нескромным
Телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что с трудом уговорил ведущего отдать ему микрофонов на церемонии награждения мужской сборной России после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
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Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год. После этого Губерниев выбежал на сцену, взял микрофон у ведущего и поднес его российским биатлонистам.
— До последнего момента, когда включили не тот гимн, думал, что организаторы одумаются и поменяют мелодию на правильную, — цитирует «Тюменская Арена» Губерниев. — Не понимал, что делать. Сразу закралась мысль бежать на сцену, но там ведь полиция, мало ли (улыбается). Однако потом понял,
— Вы ведь тоже известны своим голосом. Почему не пели?
— Я посчитал это нескромным. На пьедестале должны стоять спортсмены. Поэтому я стоял рядом и помогал ребятам.
— Болельщики тоже подпевали?
— Публика была прекрасной. Русскоязычная диаспора сразу после того, как прозвучала мелодия Глинки, стала петь правильный гимн. А наших там было много. На организаторов я даже не обижен, они принесли миллион извинений. Важнее, что гимн России вчера звучал дважды! Сначала мы его спели, а потом уже включили правильную мелодию. Ни одна страна дважды не удостаивалась такой чести. Это фантастика. Не думаю, что ошибка была специальной, хотя в Хохфильцене это с российским гимном случалось и на ЧМ-2005, как мне рассказывали.
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