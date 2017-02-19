Павел Ростовцев: Победа в эстафете показала, что пришло время молодых

— Кроме как прекрасных эмоций — радости, чувства гордости за наши биатлонные традиции, за нашу мужскую команду, — другого, у меня, наверное, и нет, — сказал Ростовцев. — Мне кажется, вчера вся Россия смотрела гонку. Такое большое количество звонков, сообщений — все радуются, ликуют. Потому что действительно была очень тяжелая, напряженная борьба. Наверное, тем знаменательнее победа команды. Эмоции самые положительные, чувство гордости. Не все получалось у команды, не все складывалось, было много критики, в том числе объективной. Но, в конце концов, медаль в эстафете, в самой престижной дисциплине, досталась российской сборной — точнее сказать, мы ее завоевали в честной и очень напряженной борьбе.

— Верили в успех?

— Я делал осторожный прогноз на эту гонку, сказав, что место в тройке было бы успехом для команды. Но не потому, что не было шансов на победу. Сегодня настолько ровные составы у команд, что преимущество первого места над третьим очень незначительное, что борьба и показала. Думаю, что наши ребята реализовались в этой гонке гораздо лучше, чем наши друзья-соперники. Прежде всего, мы лучше всех отработали на рубежах — и меньше запасных патронов, и быстрее стреляли. Второе — у нас были получше лыжи, чем у основных соперников — надо отдать должное сервис-бригаде. Ну и стоит упомянуть о запредельном настрое, предельной концентрации и борьбе до конца.

ЛУЧШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО ШИПУЛИНА

— Как считаете, почему не получалось реализовать потенциал раньше — состав у нас и в последние годы на чемпионатах мира был неплохим…

— Мы впервые за последние несколько чемпионатов мира пробежали без штрафных кругов. Сегодня, зайдя на штрафной круг, рассчитывать на высокое место бесполезно. Мы справились со стрельбой, вот и все. Антон Шипулин — действительно лидер команды, его форма на чемпионате мира сейчас значительно отличается в лучшую сторону по сравнению с той, что была в прошлом году. Он посильнее прошлогоднего Шипулина в сравнении к своим соперникам. Он близок к пику формы — видно по движениям, по результатам на лыжне.

— То есть сегодня ждать можем ждать высокого результата от Антона в масс-старте?

— Можем, конечно. Любая победа — это прежде всего эмоции. Не знаю, сколько наши вчера потратили эмоциональных сил, но это был выплеск. И на награждении, и поздравления. Насколько ребята сумеют сохранить свою готовность, психологический настрой на масс-старт, сложно сказать. В идеале после медальной церемонии ребята должны были забыть про успех и спокойно готовиться к последнему старту. Посмотрим.

— Шипулин показал вчера действительно красивый финиш. Но почему он в спринте выступил не так удачно — добирал кондиции и только теперь подошел к оптимальным?

— Сложно сказать, что не получалось в спринте и почему — это лучше у него спросить. Думаю, вчера просто ситуация была другая. Он лидером взял эстафету, понимал, что в четырех секундах перед Фуркадом. Он выложился, нашел все мыслимые и немыслимые резервы в своем организме, чтобы так финишный круг пробежать. Ну и лыжи лучше ехали.

БОЛЬШАЯ СКАМЕЙКА

— У вас были сомнения по поводу состава? Скажем, по Максиму Цветкову, который неудачно пробежал спринт в Хохфильцене?

— Нет, потому что на эстафету все-таки накатывали Максима. Действительно неудачная гонка у него была спринтерская, но сомнений все равно не было. В любом случае это лучший вариант — искать, пробовать, давать возможности. Надо готовиться к олимпийскому сезону, пускать молодых в эти жернова, в жесткую борьбу. Если бы не получилось так хорошо, Бабиков и Цветков все равно получили бы неоценимый опыт. Здорово, что этот опыт такой положительный. Надо доверять молодым, идет смена поколений. Это основной посыл, который биатлонная общественность должна для себя уяснить (особенно женщины) — пришло время молодых. Им же по сезону доверяли, они отрабатывали это доверие, показывали результаты — иногда, бывало, и срывались… Но ничего страшного — срывались, но все-таки стали чемпионами мира.

— Волкову дают не так много шансов на Кубке мира в течение сезона, всего две гонки у него и на чемпионате мира. Это грамотная точечная работа или все же спортсмен способен на большее и надо чаще ему доверять?

— Думаю, что Алексей может быть полезен команде не только в эстафете. Но многое зависит от правил игры, то есть от критериев отбора. Приняли в этом году такое решение, значит, так и происходит. Но Алексея в нужный час в нужном месте поставили. Пробежал неплохо он индивидуальную гонку, быть 11-м на чемпионате мира — это хороший результат. Не скажу, что он вчера блистал в эстафете, но пробежал неплохо. Волков — надежный эстафетчик, надо его беречь и не сбрасывать со счетов.

— Кажется, что состав мог быть и совсем не такой без потери качества — тренерам было из кого выбирать.