Павел Ростовцев: Победа в эстафете показала, что пришло время молодых
Серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира прокомментировал «СЭ» успех российской четверки в мужской эстафете на мировом первенстве в Хохфильцене.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Кроме как прекрасных эмоций — радости, чувства гордости за наши биатлонные традиции, за нашу мужскую команду, — другого, у меня, наверное, и нет, — сказал Ростовцев. — Мне кажется, вчера вся Россия смотрела гонку. Такое большое количество звонков, сообщений — все радуются, ликуют. Потому что действительно была очень тяжелая, напряженная борьба. Наверное, тем знаменательнее победа команды. Эмоции самые положительные, чувство гордости. Не все получалось у команды, не все складывалось, было много критики, в том числе объективной. Но, в конце концов, медаль в эстафете, в самой престижной дисциплине, досталась российской сборной — точнее сказать, мы ее завоевали в честной и очень напряженной борьбе.
— Верили в успех?
— Я делал осторожный прогноз на эту гонку, сказав, что место в тройке было бы успехом для команды. Но не потому, что не было шансов на победу. Сегодня настолько ровные составы у команд, что преимущество первого места над третьим очень незначительное, что борьба и показала. Думаю, что наши ребята реализовались в этой гонке гораздо лучше, чем наши
ЛУЧШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО ШИПУЛИНА
— Как считаете, почему не получалось реализовать потенциал раньше — состав у нас и в последние годы на чемпионатах мира был неплохим…
— Мы впервые за последние несколько чемпионатов мира пробежали без штрафных кругов. Сегодня, зайдя на штрафной круг, рассчитывать на высокое место бесполезно. Мы справились со стрельбой, вот и все. Антон Шипулин — действительно лидер команды, его форма на чемпионате мира сейчас значительно отличается в лучшую сторону по сравнению с той, что была в прошлом году. Он посильнее прошлогоднего Шипулина в сравнении к своим соперникам. Он близок к пику формы — видно по движениям, по результатам на лыжне.
— То есть сегодня ждать можем ждать высокого результата от Антона в
— Можем, конечно. Любая победа — это прежде всего эмоции. Не знаю, сколько наши вчера потратили эмоциональных сил, но это был выплеск. И на награждении, и поздравления. Насколько ребята сумеют сохранить свою готовность, психологический настрой на
— Шипулин показал вчера действительно красивый финиш. Но почему он в спринте выступил не так удачно — добирал кондиции и только теперь подошел к оптимальным?
— Сложно сказать, что не получалось в спринте и почему — это лучше у него спросить. Думаю, вчера просто ситуация была другая. Он лидером взял эстафету, понимал, что в четырех секундах перед Фуркадом. Он выложился, нашел все мыслимые и немыслимые резервы в своем организме, чтобы так финишный круг пробежать. Ну и лыжи лучше ехали.
БОЛЬШАЯ СКАМЕЙКА
— У вас были сомнения по поводу состава? Скажем, по Максиму Цветкову, который неудачно пробежал спринт в Хохфильцене?
— Нет, потому что на эстафету
— Волкову дают не так много шансов на Кубке мира в течение сезона, всего две гонки у него и на чемпионате мира. Это грамотная точечная работа или все же спортсмен способен на большее и надо чаще ему доверять?
— Думаю, что Алексей может быть полезен команде не только в эстафете. Но многое зависит от правил игры, то есть от критериев отбора. Приняли в этом году такое решение, значит, так и происходит. Но Алексея в нужный час в нужном месте поставили. Пробежал неплохо он индивидуальную гонку, быть 11-м на чемпионате мира — это хороший результат. Не скажу, что он вчера блистал в эстафете, но пробежал неплохо. Волков — надежный эстафетчик, надо его беречь и не сбрасывать со счетов.
— Кажется, что состав мог быть и совсем не такой без потери качества — тренерам было из кого выбирать.
— Конечно. У нас хорошая скамейка. Есть и Логинов, и Матвей Елисеев, да и Евгения Гараничева не стал бы сбрасывать со счетов. Это очень здорово, когда есть такая конкуренция, когда место в эстафете ни у кого не забронировано, кроме Шипулина, — это дает результат. Здорово, когда есть выбор,
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