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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 14:22 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Павел Ростовцев: Чувствую гордость за наши биатлонные традиции

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев отметил, что гордится победой мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Вчера команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4×7,5 км.

— Кроме как прекрасных эмоций — радости, чувства гордости за наши биатлонные традиции, за нашу мужскую команду, — другого, у меня, наверное, и нет, — сказал Ростовцев. — Мне кажется, вчера вся Россия смотрела гонку. Такое большое количество звонков, сообщений — все радуются, ликуют. Потому что действительно была очень тяжелая, напряженная борьба. Наверное, тем знаменательнее победа команды. Эмоции самые положительные, чувство гордости. Не все получалось у команды, не все складывалось, было много критики, в том числе объективной. Но, в конце концов медаль в эстафете, в самой престижной дисциплине, досталась российской сборной — точнее сказать, мы ее завоевали в честной и очень напряженной борьбе.

— Верили в успех?

— Я делал осторожный прогноз на эту гонку, сказав, что место в тройке было бы успехом для команды. Но не потому, что не было шансов на победу. Сегодня настолько ровные составы у команд, что преимущество первого места над третьим очень незначительное, что борьба и показала. Думаю, что наши ребята реализовались в этой гонке гораздо лучше, чем наши друзья-соперники. Прежде всего, мы лучше всех отработали на рубежах — и меньше запасных патронов, и быстрее стреляли. Второе — у нас были получше лыжи, чем у основных соперников — надо отдать должное сервис-бригаде. Ну и стоит упомянуть о запредельном настрое, предельной концентрации и борьбе до конца. (Елена СОБОЛ).
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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер одержала победу в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 33 минуты 13,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
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