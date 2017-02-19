Павел Ростовцев: Чувствую гордость за наши биатлонные традиции

Вчера команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4×7,5 км.

— Кроме как прекрасных эмоций — радости, чувства гордости за наши биатлонные традиции, за нашу мужскую команду, — другого, у меня, наверное, и нет, — сказал Ростовцев. — Мне кажется, вчера вся Россия смотрела гонку. Такое большое количество звонков, сообщений — все радуются, ликуют. Потому что действительно была очень тяжелая, напряженная борьба. Наверное, тем знаменательнее победа команды. Эмоции самые положительные, чувство гордости. Не все получалось у команды, не все складывалось, было много критики, в том числе объективной. Но, в конце концов медаль в эстафете, в самой престижной дисциплине, досталась российской сборной — точнее сказать, мы ее завоевали в честной и очень напряженной борьбе.

— Верили в успех?