Призер Олимпиады-2014 биатлонистка Биркеланн объявила о завершении карьеры

Отмечается, что 28-летняя биатлонистка приняла такое решение из-за неудовлетворительных результатов в ходе последних стартов.

Биркеланн завоевала бронзу Олимпиады в Сочи в эстафете, также в ее активе две бронзовые и одна золотая награды чемпионатов мира в эстафетах и в миксте.