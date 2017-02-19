Призер Олимпиады-2014 биатлонистка Биркеланн объявила о завершении карьеры
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи норвежская биатлонистка Фанни Биркеланн объявила о завершении карьеры после текущего сезона. Об этом сообщает газета VG.
Отмечается, что 28-летняя биатлонистка приняла такое решение
Биркеланн завоевала бронзу Олимпиады в Сочи в эстафете, также в ее активе две бронзовые и одна золотая награды чемпионатов мира в эстафетах и в миксте.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter