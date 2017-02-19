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19 февраля 2017, 14:17 | Биатлон | ТАСС

Призер Олимпиады-2014 биатлонистка Биркеланн объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи норвежская биатлонистка Фанни Биркеланн объявила о завершении карьеры после текущего сезона. Об этом сообщает газета VG.

Отмечается, что 28-летняя биатлонистка приняла такое решение из-за неудовлетворительных результатов в ходе последних стартов.

Биркеланн завоевала бронзу Олимпиады в Сочи в эстафете, также в ее активе две бронзовые и одна золотая награды чемпионатов мира в эстафетах и в миксте.
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