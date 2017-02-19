Искупительный вопрос. Теперь мы всё всем доказали?

Победа в мужской эстафете перевернула с головы на ноги весь катящийся с горки российский биатлон. Теперь кидать камни в руководство СБР и тренерский штаб, обвиняя их в бездарности, станет несколько сложнее. Несмотря на ряд объективных проблем и просчётов наша команда выходит с честью из непростой ситуации. Наш биатлон стал лучше? Можно бросать вверх шапки? Или доказательств успешности пока маловато?



Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч-ТВ»

— Всех с победой. Эта победа была нужна нам, и мы её завоевали. На фоне всех невзгод и неурядиц должны были сойтись звёзды. Я просто в восторге от команды, от железобетонных Цветкова и Бабикова. Собраться после таких поражений и отстрелять без промахов. Волков тоже большой молодец, а Шипулин — король, гений земли русской. Но ещё не всё доказали. Впереди два масс-старта, у нас ещё девочки ничего не выигрывали.



Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион

— Теперь, конечно, чемпионат мира для нас успешный. Две медали — это уже здорово, и мне кажется, что это уже не последняя медаль. У меня есть такое ощущение, что если эти ребята правильно сегодня отдохнут, и завтра выдадут ещё, то всё будет хорошо. Мы имеем шанс на успех и в масс-старте. Сегодня себя отлично проявили все четверо.



Антон Шипулин, олимпийский чемпион

— Чувствую облегчение для всей нашей российской сборной. Мы давно не были чемпионами мира, почти 10 лет. Для нас это большой прорыв и большая удача, и мы будем радоваться сегодня всей Россией.



Максим Цветков, чемпион мира

— Пока не считаю для себя успешным, потому что в спринте был провал, но такая приятная концовка, безусловно, скрасила впечатление.

Александр Касперович, главный тренер сборной России

— Всем мы ничего не доказывали, мы просто показали тот результат, на который готовы. Вы прекрасно понимаете, что на всех дистанциях до этого мы не могли до конца раскрыться и показать свою силу, а сегодня команда сработала просто исключительно и на рубеже, и на дистанции. Чемпионат для нас не закончился, мы ещё будем бороться и в масс-стартах. Поэтому подведём итоги в конце чемпионата. Проделана огромная работа, за которую спасибо всем. Даже поблагодарю прессу, которая верила в нас до последнего.

Рикко Гросс, старший тренер мужской сборной России

— Мы всегда готовы доказывать свою состоятельность. У нас были хорошие результаты во время этапов Кубка мира, были хорошие результаты во время чемпионата Европы, а теперь мы рады завоевать золотую медаль чемпионата мира. Наши спортсмены и в предыдущих гонках были близки к завоеванию медалей. Такая возможность всегда была. Тот же Антон мог это сделать в преследовании и индивидуальной гонке, а Евгений Гараничев в спринте. Всё было возможно, но лучше сейчас получить одно золото вместо двух бронзовых медалей.



Альфред Эдер, призёр чемпионата мира

— Победа в эстафете делает каждую страну лучшей в мире, поэтому сегодня мужская сборная России может гордиться. Для нашей команды медаль, завоеванная в родных стенах, также большая радость. У нас было очень интересное противостояние с Германией, и мы рады, что сумели завоевать бронзовую медаль. Сборная России были слишком хороша, чтобы мы думали о золоте. У нас маленькая команда, поэтому мы рады повторить успех прошлого чемпионата в Хохфильцене в 2005 году.



Александр Пак, член правления СБР

— Победа в мужской эстафете говорит о том, что у нас не один высококлассный спортсмен, а что у нас четыре спортсмена очень высокого уровня, и что все четверо сработали сегодня очень здорово. Это даёт большой оптимизм. Завтра у нас ещё масс-старт, но на чемпионате мира мы очень давно не брали золото. Эта медаль очень радостная и долгожданная.

Наше мнение.

Евгений Слюсаренко, заместитель главного редактора «Чемпионата»

— У нас много любителей статистики — людей, которые с помощью цифр могут доказать любой тезис. Цифры вообще — штука податливая. Ну вот вам цифры — за три предолимпийских чемпионата сборная России выиграла две золотые медали (и это еще не считаем завтрашний день, где шансы есть в обоих масс-стартах). В предыдущем олимпийском цикле таких побед за три ЧМ было ровно ноль. И что — это означает, что наш биатлон стал лучше, идет верным путём? Ничуть. Но и хуже он явно не стал. Есть ошибки, есть правильные шаги. Жизнь продолжается. Делать из одной победы в эстафете фетиш — просто глупо, всех проблем это золото не решит. Вечером надо порадоваться как следует, а уже завтра продолжать работу.