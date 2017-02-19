Когда нечего терять. Превью масс-стартов — заключительных гонок чемпионата мира
Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене завершится сегодня двумя гонками с
масс-старта. В них примут участие пятеро российских спортсменов — Антон Шипулин, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Ирина Старых и Татьяна Акимова.
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ШИПУЛИН ПРОТИВ ФУРКАДА: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ
Эстафетная победа, а потом еще и исключительно трогательное исполнение гимна, а капелла на городской церемонии награждения, в любом случае, дают нашим биатлонистам индульгенцию на какой угодно результат в воскресном
В нынешнем сезоне
Впрочем, к реальной борьбе на трассе все эти цифры могут не иметь никакого отношения. Гораздо важнее будет, сколько сил — физических и моральных — сохранили спортсмены к финалу этого изматывающего чемпионата. И тут, вполне вероятно, огромный моральный подъем после эстафетной победы может сыграть Шипулину и Цветкову на руку.
Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов и Евгения Гараничева. Он имел лишний день отдыха, по сравнению с товарищами по команде, а также традиционно хорошо смотрится в контактных гонках с четырьмя рубежами. Судя по предыдущим дисциплинам, готов сейчас Гараничев неплохо.
СТАРЫХ ПРОТИВ УСТАВШИХ ФАВОРИТОВ
Чешка Габриэла Коукалова и немка Лаура Дальмайер были на пьедестале во всех трех гонках с
Дальмайер проводит фантастический чемпионат мира. Достаточно сказать, что худший результат для немки в Хохфильцене — это серебряная медаль в спринте. Остальные четыре гонки — смешанную и классические эстафеты, преследование и индивидуалку — Лаура выиграла. Все эти геройства позволили ей побить абсолютный рекорд норвежки Туры Бергер по количеству побед на чемпионатах мира, доведя их общее число до десяти. Цифра, на самом деле, сумасшедшая: столько, например, нет у всей сборной России вместе взятой.
Тем не менее, форма Дальмайер сейчас видится не безупречной. Немку преследуют проблемы со здоровьем,
То же самое относится и к Коукаловой. Чешка упустила медаль на финише эстафеты, не сумев ничего противопоставить финишному рывку украинки Елены Пидгрушной. Кстати, подруга Пидгрушной по команде Юлия Джима вполне способна побороться за награды и в
Россиянок в
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 19 февраля.
13.30. Женщины.
16.45. Мужчины.
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