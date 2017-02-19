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ШИПУЛИН ПРОТИВ ФУРКАДА: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ

Эстафетная победа, а потом еще и исключительно трогательное исполнение гимна, а капелла на городской церемонии награждения, в любом случае, дают нашим биатлонистам индульгенцию на какой угодно результат в воскресном масс-старте. Выступать на следующий день после такого выплеска эмоций, на самом деле, непросто. Первая эстафетная победа с 2008 года — событие для отечественного биатлона выдающееся.

В нынешнем сезоне масс-старты складывались для наших биатлонистов не совсем удачно. Выше других в кубковом зачете в этой дисциплине стоит Антон Бабиков — четвертым, но в старт-лист масс-старта в Хохфильцене он не попал. Антон Шипулин однажды был третьим в Антерсельве, а в двух других гонках не попал в первую «десятку». Лидирует же в зачете Кубка мира немец Симон Шемп — один из главных неудачников чемпионата мира в Австрии, который после победы в смешанной эстафете не сумел больше завоевать ни одной медали.

Впрочем, к реальной борьбе на трассе все эти цифры могут не иметь никакого отношения. Гораздо важнее будет, сколько сил — физических и моральных — сохранили спортсмены к финалу этого изматывающего чемпионата. И тут, вполне вероятно, огромный моральный подъем после эстафетной победы может сыграть Шипулину и Цветкову на руку.

Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов и Евгения Гараничева. Он имел лишний день отдыха, по сравнению с товарищами по команде, а также традиционно хорошо смотрится в контактных гонках с четырьмя рубежами. Судя по предыдущим дисциплинам, готов сейчас Гараничев неплохо.

СТАРЫХ ПРОТИВ УСТАВШИХ ФАВОРИТОВ

Чешка Габриэла Коукалова и немка Лаура Дальмайер были на пьедестале во всех трех гонках с масс-старта в нынешнем сезоне. Причем в двух этих гонках результат был идентичен: Коукалова была первой, а Дальмайер — второй. Казалось бы, над прогнозом на чемпионат мира при такой стабильности фаворитов можно и не размышлять. Однако турнир в Австрии до такой степени вымотал и немку, и чешку, что их лидерство сейчас отнюдь не кажется неоспоримым.

Дальмайер проводит фантастический чемпионат мира. Достаточно сказать, что худший результат для немки в Хохфильцене — это серебряная медаль в спринте. Остальные четыре гонки — смешанную и классические эстафеты, преследование и индивидуалку — Лаура выиграла. Все эти геройства позволили ей побить абсолютный рекорд норвежки Туры Бергер по количеству побед на чемпионатах мира, доведя их общее число до десяти. Цифра, на самом деле, сумасшедшая: столько, например, нет у всей сборной России вместе взятой.

Тем не менее, форма Дальмайер сейчас видится не безупречной. Немку преследуют проблемы со здоровьем, из-за которых она даже пропустила уже две пресс-конференции после гонок. Упрекнуть Лауру в невнимании к журналистам никак нельзя. Просто каждая победа действительно давалась ей ценой невероятного напряжения сил. Которых к заключительному масс-старту, возможно, осталось совсем мало.

То же самое относится и к Коукаловой. Чешка упустила медаль на финише эстафеты, не сумев ничего противопоставить финишному рывку украинки Елены Пидгрушной. Кстати, подруга Пидгрушной по команде Юлия Джима вполне способна побороться за награды и в масс-старте. Представительницы сборной Украины сейчас находятся в неплохих кондициях, а стабильная стрельба на четырех рубежах всегда была их козырем. В условиях, когда фавориты предельно устали, масс-старт представляется прекрасной возможностью зацепиться за награды для представительниц второго эшелона.

Россиянок в старт-листе будет двое — Ирина Старых и Татьяна Акимова. Старых последний раз выступала в масс-старте более трех лет назад, еще до дисквалификации. Но именно ее шансы сейчас представляются наиболее весомыми. Высочайший показатель в стрельбе — 93 процента общих попаданий в нынешнем сезоне, в сочетании с уверенным бегом — ровно то, что нужно в гонке с четырьмя рубежами. К тому же, Ирина сама признавалась, что увереннее чувствует себя в контактных дисциплинах. Отыграться за обидную неудачу в эстафете теперь вполне в ее силах.