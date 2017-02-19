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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 12:51 | Биатлон | Чемпионат.com

Аналитики: Женский масс-старт выиграет Дальмайер, шансы Домрачевой — 6%

Букмекеры обновили линию на победительницу женского масс-старта на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене.

Букмекеры обновили линию на победительницу женского <nobr>масс-старта</nobr> на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене. Увеличить
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Начало гонки — в 13:30. На старт среди прочих выйдут россиянки Татьяна Акимова и Ирина Старых.

Аналитики считают фаворитом немку Лауру Дальмайер (1.80), следом идут чешка Габриэла Коукалова (2.55), француженка Мари Дорен-Абер (12.50) и Дарья Домрачева из Беларуси (17.0) (см. все коэффициенты)

Победа представительниц российского биатлона станет сенсацией, исходя из котировок. Поставить на Татьяну Акимову можно за 110.0.
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