Аналитики: Женский масс-старт выиграет Дальмайер, шансы Домрачевой — 6%
Букмекеры обновили линию на победительницу женского
масс-старта на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене.
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Начало гонки — в 13:30. На старт среди прочих выйдут россиянки Татьяна Акимова и Ирина Старых.
Аналитики считают фаворитом немку Лауру Дальмайер (1.80), следом идут чешка Габриэла Коукалова (2.55), француженка Мари
Победа представительниц российского биатлона станет сенсацией, исходя из котировок. Поставить на Татьяну Акимову можно за 110.0.
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