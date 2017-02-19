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Начало гонки — в 13:30. На старт среди прочих выйдут россиянки Татьяна Акимова и Ирина Старых.



Аналитики считают фаворитом немку Лауру Дальмайер (1.80), следом идут чешка Габриэла Коукалова (2.55), француженка Мари Дорен-Абер (12.50) и Дарья Домрачева из Беларуси (17.0) (см. все коэффициенты)



Победа представительниц российского биатлона станет сенсацией, исходя из котировок. Поставить на Татьяну Акимову можно за 110.0.