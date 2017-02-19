Бойцов: Ощущение, что вся страна смотрела мужскую эстафету по биатлону

«Такое ощущение, что вся страна смотрела мужскую эстафету по биатлону. Ведь у нас был очень большой перерыв, если не считать Олимпиады в Сочи, то последний раз мы выигрывали золото в 2008 году. А с учётом того, что с 2011 года мы не могли подняться на пьедестал чемпионатов мира, то это уже начало складываться в какую-то эпидемию или даже проклятие. Поэтому напряжение было очень велико.



Что касается поддержки, то наших болельщиков на трибунах было порядка 800−900 человек. Учитывая, что по ходу гонки рядом с нами была сборная Австрии, страсти на стадионе просто кипели. Ажиотаж просто грандиозный», — сказал Бойцов в эфире Cпорт FM.