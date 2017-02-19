Т. Бё: На «стойке» пришёл в себя только после половины выстрелов
Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о причинах неудачной стрельбы в эстафете, по итогам которой сборная Норвегии стала восьмой.
Тарьей допустил четыре промаха, уйдя на штрафной круг.
«Я плохо выступил в этой гонке, провалившись на второй стрельбе. Начало было неплохим, но “стойка” получилась катастрофической. Я был настроен на стрельбу, планировал, как буду вести её — но как только я занял огневую позицию, всё это
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