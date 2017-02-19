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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 1:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Т. Бё: На «стойке» пришёл в себя только после половины выстрелов

Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о причинах неудачной стрельбы в эстафете, по итогам которой сборная Норвегии стала восьмой.

Тарьей допустил четыре промаха, уйдя на штрафной круг.

«Я плохо выступил в этой гонке, провалившись на второй стрельбе. Начало было неплохим, но “стойка” получилась катастрофической. Я был настроен на стрельбу, планировал, как буду вести её — но как только я занял огневую позицию, всё это куда-то исчезло. Я пришёл в себя только после половины выстрелов, когда было уже слишком поздно. Иногда такое случается», — сказал Бё в интервью NRK.
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