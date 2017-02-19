Свендсен: В эстафете вся сборная Норвегии была далека от оптимального состояния

«Мы все сегодня были далеки от оптимального состояния. Мы просто ничего не смогли показать, нужно признать это. Это тяжёлый урок для нас.



Мне не удалось набрать форму. В стрельбе всё было хорошо, я использовал только один дополнительный патрон, но ходом совсем ничего не получалось. Я не стал менять лыжи перед своим этапом, несмотря на то что условия на трассе были ужасными», — приводит слова Свендсена VG.