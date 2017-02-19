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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 0:27 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Из-за лыж я проиграл на спусках около десяти секунд

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал работу своих лыж в эстафете, по итогам которой сборная Норвегии стала восьмой.

«Что-то случилось со снегом прямо перед началом эстафеты. В результате всё сложилось так, как сложилось. Первый круг я провёл хорошо, а потом всё пошло неудачно. Мне пришлось очень много работать, чтобы держать скорость. Чувство было не из приятных.

На спусках я проиграл около десяти секунд. Это достаточно много, и в этом точно нет ничего хорошего. Сервисмены тоже были недовольны тем, как подготовили лыжи», — сказал Бьорндален в интервью NRK.
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