Бьорндален: Из-за лыж я проиграл на спусках около десяти секунд

«Что-то случилось со снегом прямо перед началом эстафеты. В результате всё сложилось так, как сложилось. Первый круг я провёл хорошо, а потом всё пошло неудачно. Мне пришлось очень много работать, чтобы держать скорость. Чувство было не из приятных.



На спусках я проиграл около десяти секунд. Это достаточно много, и в этом точно нет ничего хорошего. Сервисмены тоже были недовольны тем, как подготовили лыжи», — сказал Бьорндален в интервью NRK.